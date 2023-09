Zu hohe Hürden für den Gamspark: Sommerkonzept für Sudelfeld derzeit ohne Chance

Von: Sebastian Grauvogl

Ort der Ruhe: Außer Sitzgelegenheiten gibt es rund um den Speicherteich am Sudelfeld im Sommer nicht viel zu entdecken. Auch die Lifte fahren nicht. Speck- und Walleralm haben aber natürlich zur Einkehr geöffnet. © TP

Still ist’s geworden um den Gamspark Sudelfeld. Das bereits 2020 präsentierte Sommerkonzept hat derzeit keine Aussicht auf Realisierung. Einen kleinen Durchbruch gibt’s dafür in Sachen Beschneiung.

Bayrischzell – Sie heißen Riesen-, Kaiser- oder Zauberwelt, Hexenwasser, Alpolino oder Ponyalm. Nimmt man noch die Hohe Salve hinzu, warten ganze sieben „Bergerlebniswelten“ auf die Besucher der Region Wilder Kaiser-Brixental. Als „Das größte Bergerlebnis-Angebot der Alpen“, bewerben die Bergbahnen der Skiwelt ihren Sommerbetrieb. 14 verschiedene Aufstiegsanlagen bringen die Besucher hier zu Spielplätzen, Themenwegen und anderen Freizeitmöglichkeiten weit oberhalb von 1000 Metern über dem Meer. Keine 25 Kilometer Luftlinie entfernt wäre man schon mit einer einzigen Bahn zufrieden: Die würde reichen, um den Traum vom Gamspark Sudelfeld Realität werden zu lassen. Doch der liegt schon seit Längerem fertig in der Schublade der Bayrischzeller Bergbahnen. Dass er bald umgesetzt wird, daran glaubt selbst deren Geschäftsführer Egid Stadler kaum mehr.

„Es ärgert mich schon“, sagt Stadler auf Nachfrage unserer Zeitung. „Und es tut auch weh.“ Denn während sich die Nachbarn in Tirol nicht nur eine zweite Saison erarbeitet haben, sondern sich damit auch eine Alternative für möglicherweise noch schneeärmere Winter schaffen, liegt das Sudelfeld außerhalb des Skibetriebs brach. Doch die Hürde für eine Gondelbahn ins Tal scheint in Bayrischzell selbst für die stärkste Gams nicht zu überspringen. Das Problem laut Stadler: Egal, welche Trasse man habe prüfen lassen, immer sei man auf Privatgrund angewiesen – und damit auf langwierige Verhandlungen mit unklarem Ausgang. Das gilt übrigens nicht nur für die Flächen, die tatsächlich mit Masten bebaut werden, sondern auch für die Grundstücke, die lediglich von den schwebenden Gondeln überquert werden.

Ausbau bei der Beschneiung

In die ewigen Jagdgründe verbannen wollen die Bergbahnen den Gamspark aber dennoch nicht, betont Stadler. „Wir geben nicht auf.“ Dass sich langer Atem am Ende auszahlen kann, hat sich am Sudelfeld bekanntlich schon öfter gezeigt. Und auch kürzlich ist Stadler und seinem Team wieder ein ersehnter Coup geglückt. Nach einem Eigentümerwechsel von Flächen am Mittleren Sudelfeld konnten die Bergbahnen nicht nur den dortigen Schlepplift pachten und wieder in Betrieb nehmen, sondern im Frühjahr auch die dort bereits genehmigten Beschneiungsanlagen bauen. Mehr als zwölf Maschinen sorgen nun für Schneesicherheit auf der Piste, die eine laut Stadler wichtige und wegen ihres blauen Status auch einfache Verbindung von Hauptabfahrten.

Im selben Bereich tut sich auch in Sachen Gastronomie etwas. Wie Stadler erleichtert berichtet, soll der Umbau der Sonnenalm bis zum Beginn der neuen Skisaison abgeschlossen sein. Nachdem Eigentümer Oliver Herbst im vergangenen Winter lediglich einen Freiflächenbetrieb anbieten konnte, könne er nun voll durchstarten. Die ebenfalls von ihm geplante Renovierung des benachbarten Tiroler Stüberls dauert laut Stadler aber noch an.

Neue Gastronomie zum Ski-Saisonstart

Dass auch die Gastronomie am Sudelfeld durch einen Sommerbetrieb der Bergbahnen zusätzlichen Schwung erfahren könnte, daran hat der Geschäftsführer keinen Zweifel. Und doch sieht er den Bau einer Gondelbahn ins Tal als zwingende Voraussetzung für den Gamspark. Denn wie in Tirol auch könne man für die Nutzung der Bergerlebniswelt keinen Eintritt verlangen, die Einnahmen durch die Gondelfahrten seien für die Finanzierung zwingend erforderlich. Und die wären dann für alle Besucher, denen der Aufstieg zu Fuß zu beschwerlich ist, quasi alternativlos, denn: Sobald die Gondelbahn da ist, wäre das Obere Sudelfeld autofrei. „Das“, sagt Stadler, „wäre ein absoluter Gewinn.“

