Zum 100. reich beschenkt: Festabend und Fahrzeugweihe bei Bergwacht Leitzachtal

Von: Sebastian Grauvogl

Einer von vielen großzügigen Gratulanten: Trachtenvereinsvorsitzender Peter Limmer (r.) überreicht Bergwacht-Bereitschaftsleiter Kilian Wuttig eine gemeinsame Spender der Ortsvereine. f otoS: TP/CS © THOMAS PLETTENBERG

Außer einem gelungenen Festabend hat sich die Bergwacht Leitzachtal zum 100. Geburtstag nichts gewünscht. Die Gäste kamen in Scharen - und spendeten überaus großzügig.

Bayrischzell – Mit dem Alter wird man genügsam: So hat sich die Bergwacht Leitzachtal zu ihrem 100. Geburtstag außer einem schönen Festabend nichts gewünscht. Die Gäste, die in Scharen zum Gratulieren kamen, taten dies trotzdem nicht mit leeren Händen. Geldspenden im Gesamtwert von 18 000 Euro kamen laut Schriftführer Marinus Gruber zusammen, dazu durfte Bereitschaftsleiter Kilian Wuttig auf der Bühne im Festzelt am Seeberg auch noch etliche Sachgeschenke entgegennehmen. „Eine absolut gelungene Feier“, berichtet Gruber erfreut.

Ob die Ehrengäste in ihren Reden auf der Bühne oder die vielen Aktiven, Ehemaligen und Vertreter befreundeter Bereitschaften unten an den Biertischen: Alle betonten voller Anerkennung, welche Leistungen die Leitzachtaler Bergretter mit ihrem Pensum von bis zu 350 Einsätzen Jahr für Jahr vollbringen. Auch die große Bedeutung des Ehrenamts hoben die Beteiligten wiederholt hervor, berichtet Gruber. Den herausragenden Zusammenhalt der Ortsvereine untereinander zeige nicht zuletzt, dass die Bergwacht ihr Jubiläum im Rahmen der Bayrischzeller Festtage mit Tag der Betriebe und Goaßmaßfest abhalten durfte.

First Responder-Fahrzeug endlich offiziell geweiht

Auch für einen lang ersehnten coronabedingten Nachholtermin bot der 100. Geburtstag den passenden Rahmen: die Weihe des bereits 2020 in den Dienst gestellten neuen Skoda Kodiaq für die First Responder. Wie Gruber berichtet, nutzten die Ersthelfer den Festakt vor allem, um sich bei den vielen Spendern und ihrem Förderverein zu bedanken. Diese hatten den Fahrzeugpreis von rund 35 000 Euro zu 100 Prozent finanziert.

Freudiger Moment: die Bergwachtler zwischen den Vertretern der Geistlichkeit und dem frisch geweihten Skoda. © Christian Scholle

Die Bergwacht hat derweil doch noch einen Zweck für die üppigen Geldgeschenke zu ihrem Geburtstag gefunden, berichtet Gruber: Der im März im Sudelfeld zunächst in Rauch und dann in Flammen aufgegangene und dabei komplett zerstörte Ski-Doo braucht einen Ersatz. Und der sei dank der vielen Spenden jetzt schon fast bezahlt.

