Zuschuss geplatzt: Neues Warmfreibad in Bayrischzell liegt vorerst auf Eis

Von: Sebastian Grauvogl

Hat plötzlich doch wieder eine Zukunft: das sanierungsbedürftige Alpenfreibad in Bayrischzell. © Thomas Plettenberg

Eine eiskalte Dusche haben die Hoffnungen der Bayrischzeller auf ein neues Warmfreibad am Seeberg erhalten: Die Leader-Förderung ist geplatzt. So geht es jetzt weiter.

Bayrischzell – Dass auf dem Weg zum neuen Warmfreibad Bayrischzell deutlich mehr Untiefen warten als gedacht, steht bereits seit der Bürgerversammlung Ende März fest. Wie berichtet, informierte Bürgermeister Georg Kittenrainer hier über deutlich gestiegene Baupreise und kündigte an, das Projekt um ein Jahr zu verschieben. Jetzt erwischt es die Wasserratten noch mal kälter: Die Förderstelle des EU-Programms Leader hat dem Bayrischzeller Zuschussantrag eine Absage erteilt. Laut Kittenrainer mit der Begründung, dass eine Förderung hier einen Präzedenzfall auslösen würde. Andere Kommunen könnten dann ebenfalls Ansprüche anmelden, was angesichts des Sanierungsstaus in öffentlichen Freibädern eine Flut an Anträgen lostreten könnte. Die dafür erforderlichen Mittel würden aber wohl den Leader-Topf sprengen.

Gemeinde müsste Kosten alleine stemmen

Durchaus explosive Folgen hat die Absage aber auch für die Finanzplanung Bayrischzells: Die Gemeinde müsste die mittlerweile auf über drei Millionen Euro geschätzte Investitionssumme komplett alleine stemmen. Und das, sagt Kittenrainer, wäre so nicht mehr zu verantworten. Das sei auch die vorherrschende Meinung im Gemeinderat, teilt der Rathauschef mit. Bei einer nicht öffentlichen Klausur sei der Tenor gewesen, das Projekt „nicht auf Gedeih und Verderb“ durchzuziehen. Niemand könne zurzeit mehr verlässliche Kostenschätzungen durchführen. „Die Preise laufen uns davon“, sagt Kittenrainer. Für eine seriöse Finanzierung müsste die Gemeinde daher das Grundstück des alten Alpenfreibads zu Höchstpreisen verkaufen. Damit wäre aber das hier eigentlich angedachte Wohnen für Einheimische passé.

Das ist es nun wohl trotzdem, aber aus anderen Gründen: Weil das neue Warmfreibad am Seeberg vorerst auf Eis liegt und die Gemeinde zudem mit dem Ende 2021 erfolgten Kauf eines Grundstücks am Böhmfeld an anderer Stelle Bauland für Einheimische ausweisen könnte, wird Kittenrainer den Gemeinderäten in der öffentlichen Sitzung am 23. Mai vorschlagen, doch wieder das Alpenfreibad in den Blick zu nehmen und hier in die Vorplanung für eine Sanierung einzusteigen.

Sanierung des Alpenfreibads nur in abgespeckter Form

Schon jetzt macht der Bürgermeister aber klar, dass dies dann nichts mehr mit dem für den Seeberg angedachten Erlebnischarakter zu tun hätte. Statt Sprungturm oder anderen Attraktionen liege der Fokus einzig und allein auf einem beheizten Becken mit kleinem Kinderbereich. Ergebnis des Bürgerentscheids sei der Wunsch gewesen, Bayrischzell solle weiterhin über ein beheiztes Freibad verfügen und nicht nur über ein Naturfreibad (für das wohl eine Leader-Förderung möglich gewesen wäre). „Daran fühle ich mich gebunden“, betont Kittenrainer. Angesichts der Bau- und Energiepreisentwicklung gehe dies aber nur, wenn man an anderer Stelle spare. Ja sogar die Wasserfläche werde man verkleinern müssen, fürchtet der Rathauschef.

Wie es weitergeht, darüber sollen nun die Gemeinderäte abstimmen. Bis dato sei noch kein Beschluss gefallen, die Seeberg-Pläne ad acta zu legen, stellt Kittenrainer klar. Die finanzielle Situation spreche aber schon eine deutliche Sprache. Eins gelte es aber zu vermeiden: einen Schnellschuss. „Wir brauchen eine Lösung, mit der wir für Jahrzehnte Ruhe haben.“

Alpenfreibad wird heuer wieder öffnen

Egal wie die am Ende aussieht: Auf dem Trockenen sitzen die Schwimmer in Bayrischzell auch heuer nicht. „Wir werden das Alpenfreibad zum Saisonstart wieder öffnen“, stellt der Bürgermeister klar. Wie schon im vergangenen Jahr könne man aber erneut keine konstant warme Wassertemperatur garantieren. Daran sei nicht nur die Wärmepumpe mit ihrem hohen Stromverbrauch schuld, sondern vor allem die teils undichten Rohrleitungen und das marode Becken. Sollte die Wassertemperatur dann tatsächlich mal deutlich unter 20 Grad fallen, hätten die Bayrischzeller zumindest vorübergehend das, was sie eigentlich nicht wollen: ein Naturfreibad.

