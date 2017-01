Ganze Europalette mit Fliesenkleber geklaut

Einbrecher hatten wohl Gabelstapler dabei

Bayrischzell - Aus einer Lagerhalle wurde eine Palette Fliesenkleber geklaut. 42 Säcke, noch komplett verschweißt. Der Tatzeitraum lässt sich nur auf knapp zwei Wochen eingrenzen.

Die Polizei Miesbach berichtet:

Im Tatzeitraum vom 02.01.2017 bis zum 15.01.2017 wurde in Bayrischzell in der Sudelfeldstraße aus einer Lagerhalle eine, noch komplett verschweißte Europalette mit 42 Säcken Fliesenkleber entwendet. Der oder die Täter sind in die unversperrte Lagerhalle eingedrungen und haben mittels eines Gabelstaplers o.ä. die besagte Palette entwendet. Der Stehlschaden beträgt rund 1200,-€. Die Polizei Miesbach bittet um Hinweise unter 08025/ 2990.



