Ab Pfingsten düsen Abenteuerlustige am Spitzingsee wieder mit Mountaincarts bergab

Teilen

Fahrspaß für die ganze Familie dank der Mountaincarts am Spitzingsee. © Dietmar Denger

Mit Mountaincarts düsen Abenteuerlustige ab 4. Juni 22 wieder den Berg am Spitzingsee hinunter.

Langsam nimmt das Gefährt Geschwindigkeit auf. Die Kiste rattert und rumpelt über die Strecke. Laut juchzend legt man sich in jede Kurve. Nach 3,5 Kilometern ist das Ziel erreicht und man bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Die Mountaincarts, mit denen man seit Sommer 2016 von der Bergstation der Stümpfling-Vierersesselbahn am Spitzingsee talwärts düsen kann, sind quasi GoCarts für die Berge. Konstruiert wurden die robusten, aber leichten Aluminium—Dreiräder in Bad Aibling.

Für Fahrstabilität sorgt unter anderem der breite Radstand bei den Mountaincarts. © Dietmar Denger

Damit neben dem Fahrspaß auch die Sicherheit gewährleistet ist, sorgen der tiefe Schwerpunkt und der breite Radstand für beste Fahrstabilität. Dank der hydraulischen Zweikreis-Scheibenbremsen behält der Fahrer jederzeit die Kontrolle über sein Gefährt.

Mountaincartstrecke in Oberbayern: Genießen Sie bei der Fahrt die Aussicht auf den Spitzingsee

Die ausgewiesene Mountaincartstrecke ist eine der ersten in Oberbayern und verläuft von der Bergstation der Stümpfling-Vierersesselbahn auf dem Forstweg bis zur Stümpfling-Talstation. Zwei kurze Schiebestücke sorgen für willkommene Pausen, in denen man mit Freunden oder Familie das rasante Erlebnis Revue passieren lassen und die Aussicht auf die Almwiesen und den Spitzingsee genießen kann. Für diejenigen, die nach einer Fahrt noch nicht genug haben, gibt es natürlich auch Mehrfahrtenkarten.

Impressionen: Alpenbahnen Spitzingsee Fotostrecke ansehen

50 Mountaincarts stehen an der Bergstation der Stümpfling-Vierersesselbahn zum Verleih

Ausgegeben werden die Carts direkt an der Bergstation der Stümpfling-Vierersesselbahn, die als Zubringer für Carts und Gäste vom Spitzingsee aus dient. Nach einer gründlichen Einweisung durch das Bahnpersonal, kann es auch schon losgehen. 50 Carts inklusive Helmverleih stehen zur Verfügung. Kinder dürfen aus Haftungsgründen erst ab einer Körpergröße von mindestens 1,35 Metern und nur mit Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten fahren. Auch die Begleitung eines Volljährigen ist erforderlich. Das zulässige Höchstgewicht für ein Cart beträgt lt. Hersteller 100 kg und darf nicht überschritten werden.

Gönnen Sie sich nach der aufregenden Fahrt mit dem Mountaincart eine kleine Auszeit in der urigen Jagahütt‘n. © Dietmar Denger

Wer zwischen all dem Fahrspaß hungrig wird, der kann direkt an der Bergstation in der urigen Jagahütt‘n einkehren oder auf der dazugehörigen großen Sonnenterrasse Platz nehmen, ehe es erneut den Berg wieder rasant abwärts geht.

Betriebszeiten Die Stümpfling-Sesselbahn incl. der Mountaincartstrecke starten pünktlich zum Beginn der Pfingstferien am 4.6.2022, in den Sommerbetrieb und sind täglich von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr (letzte Berg-/Talfahrt) geöffnet. Letzter Mountaincartverleih 16:00 Uhr.

Kontakt

Alpenbahnen Spitzingsee

Spitzingseestr. 12

83727 Schliersee-Spitzingsee

Telefon +49 8026 929223-0

Telefax +49 8026 71156

E-Mail: info@alpenbahnen-spitzingsee.de

www.alpenbahnen-spitzingsee.de/sommer/mountaincarts