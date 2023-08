Berghotel plant Personalhaus: Gemeinderat Bayrischzell befürwortet Neubau am Sudelfeld

Soll durch einen Neubau ersetzt werden: das bestehende Nebengebäude am Berghotel Sudelfeld. © .: tp

Mitarbeiter- und Fachkräftemangel sind derzeit überall ein Thema. So auch im Berghotel Sudelfeld direkt am Skigebiet auf 1100 Meter gelegen.

Bayrischzell – Wie in der jüngsten Bayrischzeller Gemeinderatssitzung bekannt wurde, möchte der Inhaber dort ein bestehendes Nebengebäude (15,25 mal 6,50 Meter) mit Garagen südlich des Haupttrakts abbrechen, um an selber Stelle ein Personalhaus zu errichten. Untergebracht werden sollen im 20,60 mal 10,50 Meter großen Neubau fünf Mitarbeiter-Apartments im Erdgeschoss und im Obergeschoss eine Betriebsleiter- sowie zwei Ferienwohnungen.

„Zur adäquaten Unterbringung von Hotelpersonal, das dort dringend gebraucht wird“, begründete Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) die Bauvoranfrage. Zudem soll an der Westseite ein eingeschossiges Lager (7,24 mal 2,85 Meter) errichtet werden. Zwar liege das Vorhaben im Außenbereich, „aber da es sich um die Erweiterung eines bestehenden, genehmigten Gewerbegebiets handelt“, sei es planungsrechtlich laut Baugesetzbuch zulässig, erklärte Geschäftsleiter Josef Acher. „Auch die Erschließung ist gesichert“. Wanderwege und die Skipiste sind davon nicht betroffen.

Entscheidung einstimmig: „Baut nicht einfach auf die grüne Wiese“

Kittenrainer begrüßte das Vorhaben: „Wohnraum für Mitarbeiter ist ein Thema, das die Gastronomie an allen Ecken und Enden trifft.“ Außerdem habe sich der Antragsteller Gedanken gemacht. „Er baut nicht einfach auf die grüne Wiese, sondern nutzt eine bereits bebaute Fläche besser aus.“ Alles in allem eine „sinnvolle Erweiterung“. Das empfand auch der Gemeinderat so und erteilte dem Vorbescheid einstimmig sein Einvernehmen. Daniel Wegscheider