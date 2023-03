Für Beruf begeistern und perfekt ausbilden: Verbund für vielseitig interessante Pflegeausbildung

Von: Christine Merk

Den Beitritt zum Pflegeverbund haben Gabriele Schmidl, Leiterin der Berufsfachschule am Krankenhaus Agatharied, und Krankenhausvorstand Benjamin Bartholdt unterzeichnet. © krankenhaus

Eine Ausbildung zum Krankenpfleger „nur“ im Krankenhaus – die gibt es nicht mehr. Mit der neuen generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft hat sich das Spektrum der Praxiseinsätze massiv erweitert.

Landkreis – Stationäre und ambulante Akut- und Langzeitpflege, pädiatrische Versorgung und Psychiatrie. Für die Azubis spannend, für die Ausbilder eine organisatorische Mammutaufgabe. Um diese effizient zu stemmen, hat sich im Kreis Miesbach ein Pflegeausbildungsverbund gegründet, dem nun auch das Krankenhaus Agatharied und seine Berufsfachschule beigetreten sind.

Krankenhausvorstand Benjamin Bartholdt sieht darin einen wichtigen Schritt: „Für mich ist die Entwicklung der Pflege und der Pflegeausbildung momentan eines der wichtigsten Themen überhaupt: Es muss uns unbedingt gelingen, die pflegerische Versorgung der Bevölkerung in der Region sicherzustellen, indem wir die Attraktivität des Ausbildungsberufs steigern.“ Davon sei die Versorgung der Patienten im Krankenhaus, aber auch von Patienten und Bewohnern in anderen Einrichtungen im Landkreis abhängig.

Auch Schulleiterin Gabriele Schmidl freut sich über den Beitritt zum Pflegeausbildungsverbund. Er erleichtere die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und spare bei der Planung der Praxiseinsätze in den kooperierenden Einrichtungen wertvolle Personalressourcen. Eine zentrale Koordinierungsstelle kann in Zukunft die administrative Planung übernehmen und würde so den bürokratischen Aufwand verringern. „Wir möchten unseren Auszubildenden für jeden praktischen Einsatz individuell passend und wohnortnah einen praktischen Ausbildungsort zuteilen“, erklärt sie. Der Verbund könne zudem besser auf die Vorteile der Pflegeausbildung aufmerksam machen und im Bewerbermarkt gegenüber anderen Ausbildungssparten und Studiengängen bestehen.

Schmidl ist es wichtig, dass sich die Berufsfachschule für Pflege am Krankenhaus über den Verbund mit möglichst vielen Institutionen in der Region zusammenschließt. „Wir sind auf unsere Kooperationspartner angewiesen.“, so Schmidl. „Schließlich möchten wir in Zukunft unbedingt noch mehr Menschen für den Pflegeberuf begeistern und in der Pflege ausbilden. Je stärker unsere Klassen gefüllt sind, umso besser entwickelt sich die Personalsituation in allen Pflegeeinrichtungen im Landkreis.“

Schon jetzt erfolgt die Ausbildung in Agatharied mit solchen Partnern. Das ganze Spektrum der Ausbildungsorte kann der neue Ausbildungsjahrgang ab September 2023 nutzen. Bewerbungen sind noch möglich. Infos gibt es unter www.khagatha ried.de/ausbildung.

Pflegeausbildungsverbund

Basis für den Pflegeausbildungsverbund im Landkreis Miesbach bilden die Berufsfachschulen für Pflege am Krankenhaus Agatharied und der GGSD in Miesbach. Gemeinsam mit zwölf kooperierenden Einrichtungen bieten sie im Verbund eine hochqualitative, ganzheitliche Ausbildung zur Pflegefachkraft an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, Beginn ist jährlich im September.