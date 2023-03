Bewusstsein für Heimat schärfen: Projekt nach drei Jahren abgeschlossen

Von: Eva Lagler

Alte Aufnahmen des Trogerhauses in Au betrachtete Landtagspräsidentin Ilse Aigner (3.v.l.) bei der Besichtigung des historischen Gebäudes. Unter anderem mit dabei waren (v.l.) Vorbesitzer Thomas Poschauko und der Rosenheimer Kreisheimatpfleger Daniel Hoheneder. © Peter Strim

„Wos is’n des?“ Das war die meistgestellte Frage, die den Akteuren der „Baukulturregion Alpenvorland“ während ihrer dreijährigen Projektarbeit begegnete. Klingt trocken, ist es aber nicht.

Landkreis – Das zeigen auch die Bilder in einem Buch, das nun im Beisein von Schirmherrin Ilse Aigner präsentiert wurde.Keine einfache Aufgabe, einen trockenen Begriff mit Leben zu füllen und dann noch dafür zu sorgen, dass ein Funke der Begeisterung überspringt. Denn die Frage „Wos is’n des?“ ist den Vertretern der acht Gemeinden aus drei Landkreisen, die an dem Modellprojekt „Baukulturregion Alpenvorland“ teilnahmen (siehe Kasten), nach drei Jahren so vertraut wie keine andere. Und deswegen heißt das Buch, das zum Abschluss des Projektes herausgegeben wurde, auch genau so: „Baukultur – wosisndes?“

Baukultur ist, „wenn acht Kommunen sich als Region verstehen, um über den Kirchturm hinaus zu denken“, heißt es darin etwa neben einer Aufnahme von einer Ortsbegehung. Oder „...wenn Kühe das Tempolimit festlegen“, anschaulich gemacht mit einem Foto, das die Teilnehmer beim Blick aus dem Bus zeigt, vor dem gerade das Vieh über die Straße trottet.

Eine ganze Liste an Antworten auf die Frage gab es aber auch zuvor schon vor dem Trogerhaus in Au, einem Ortsteil der Teilnehmergemeinde Bad Feilnbach (Kreis Rosenheim). Den Treffpunkt für diesen letzten Baukulturspaziergang im Rahmen des Projekts hatte der Feilnbacher Bürgermeister und Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Mangfalltal-Inntal, Anton Wallner, ganz gezielt gewählt: Das Trogerhaus stammt aus dem Jahr 1536 und ist damit laut dem Rosenheimer Kreisheimatpfleger Daniel Hoheneder der älteste erhaltene Bauernhof im Landkreis. Hoheneder, der sich schon seit 2009 mit der Historie des Trogerhauses beschäftigt, erklärte angesichts dieses Vorhabens mit spürbarer Begeisterung: „Das ist Baukultur!“ Er sei sich sicher, dass hier ein Objekt mit großer Strahlkraft entstehe.

Initiator des interkommunalen Leader-Projekts mit europaweiter Ausschreibung ist der Altbürgermeister von Weyarn, Michael Pelzer. Sein Anliegen: „Impulse zu setzen, unsere wunderschöne Gegend zu schützen und zu erhalten.“ Er zeigte sich stolz angesichts dessen, was in den vergangenen drei Jahren erreicht worden sei: „Eine Sensibilisierung der Menschen, Verwaltungen und Entscheidungsträger für die Kultur des Bauens und der Landschaft, das Bewusstsein, was Baukultur für unsere Lebensqualität bedeutet und vor allem die Schaffung von Netzwerken.“

Dies sei nicht zuletzt auch den drei Kreisbaumeistern sowie dem ARGE-Team zu verdanken, die „mit Leidenschaft und Kompetenz, Phantasie und Professionalität sowie mit Lust und Fröhlichkeit etwas auf den Weg gebracht haben, das Dauerhaftigkeit verspricht“. Pelzer richtete sich auch an die Bürgermeister und 192 Stadt- und Gemeinderäte, die hinter dem Projekt standen und stehen: „Sie alle wissen, dass das Geschenk, in einem besonders schönen Teil dieser Welt leben zu dürfen, auch eine Verpflichtung ist: Unsere Landschaft mit Gebautem und frei Gehaltenem so zu bewahren und gleichzeitig zu gestalten, dass wir diesem Geschenk gerecht werden und den folgenden Generationen unsere Welt ein wenig besser zu übergeben, als wir sie übernommen haben.“

Die Schirmherrin des Projekts, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, bezeichnete das Projekt als etwas ganz Besonderes. Hier gehe es um „gebaute Heimat“ und die wichtige Frage „Wie bauen wir in Zukunft?“ Es sei „allen Hirnschmalzes wert, sich Gedanken darüber zu machen, wie man die eigene Heimat fortentwickeln kann, damit sie liebenswert und Heimat bleibt“.

Eva Lagler