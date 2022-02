Bücherei-Bilanz: Ein Viertel der Entleihungen ist virtuell

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Büchereileiterin Margit Rühe-Krux, hier bei einer Ehrung durch Bürgermeister Jens Zangenfeind, zog nun Bilanz. © THOMAS PLETTENBERG

Die Digitalisierung schreitet voran - auch in einer so analogen Einrichtung wie einer Bücherei. Das Beispiel Hausham zeigt‘s.

Hausham – Die Leser der Haushamer Gemeindebücherei werden digitaler. Das ist einer der großen Trends, der sich aus der Jahresbilanz für 2021 ableiten lässt. So ist die Zahl der Entleihungen aus dem virtuellen Onleihe-Angebot von rund 3700 im Vorjahr auf knapp 4900 gestiegen. Dieses Plus von rund 33 Prozent bedeutet, dass bereits fast ein Viertel aller 20 500 Entleihungen (2020: 21 700) nicht mehr vor Ort in der Bücherei, sondern über Computer, Tablet oder Smartphone stattgefunden haben. Und das, obwohl die Räume im Bürgersaal 2021 wieder deutlich öfter geöffnet hatten als im von den beiden Lockdowns geprägten ersten Pandemiejahr.

Satte 78 300 eBooks, ePaper oder eMagazine in der Onleihe

„Die Bedeutung des virtuellen Medienbestands ist auch in diesem Jahr gewachsen“, schreibt Büchereileiterin Margit Rühe-Krux in ihrem Jahresbericht. Der wichtigste Zugang sei und bleibe allerdings der persönliche Verleih vor Ort, betont sie. Deshalb hat die Bücherei auch 2021 ihren Bestand nochmals ordentlich aufgestockt. Mehr als 18 700 Titel (darunter rund 13 800 Bücher, 1600 Tonträger, 2500 Filme, 325 Zeitschriften, 245 Karten- und Brettspiele sowie 27 Computer- und Lernspiele) halten die Regale bereit – rund 800 mehr als 2020. Über die Onleihe (ein Verbund von 100 Büchereien) stehen mittlerweile satte 78 300 eBooks, ePaper oder eMagazine zum Ausleihen bereit. Im Vorjahr waren es „nur“ 69 200.

Bücher für Kinder unangefochtener Spitzenreiter

Doch was haben die Haushamer gelesen, geschaut oder gehört, die auf die klassischen Medien zurückgegriffen haben? Unangefochtener Spitzenreiter sind nach wie vor Kinder(sach)bücher (6700 Entleihungen), gefolgt von Romane und Jugendliteratur (3800), Tonträger (3000), Filme (2800), Sachbücher (2100), Zeitschriften (1300) und Spiele (380). Ein Vergleich von Angebot und Nachfrage zeigt, dass bis auf Romane und Sachbücher in jeder Kategorie die Zahl der Entleihungen den Bestand übersteigt.

Sozialleben in der Bücherei litt unter Veranstaltungsabsagen

Trotz etlicher Lockerungen sei auch das Corona-Jahr 2021 für die Gemeindebücherei Hausham eine große Herausforderung gewesen, resümiert Rühe-Krux. So habe die Bücherei erneut phasenweise geschlossen bleiben müssen. Als Ersatz habe man das bereits 2020 eingeführte Click&Collect-Angebot beibehalten. Das Sozialleben in der Bücherei litt vor allem unter den erneut zahlreichen Veranstaltungsabsagen. Was immer möglich war, ließ Rühe-Krux mit ihrem Team aber stattfinden. So etwa ein Freiluft-Kasperltheater im Rahmen des Ferienprogramms und eine Lesung der Autorin Stephanie Mende aus ihrem Buch „Um Gottes Willen“. Zudem konnten die Besucher wechselnde Ausstellungen in der Bücherei bestaunen.

Gerade weil auch 2021 alles andere als einfach war, bedankt sich Rühe-Krux bei allen Freunden und Förderern und bei den 22 ehrenamtlichen Mitarbeiten, „die ihre Zeit und Kraft wieder für ein weiteres Jahr der Bücherei geschenkt haben“.