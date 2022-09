Das Caritas-Kinderdorf Irschenberg wird 50: Wie ein Dorf mit den Jugendlichen groß wurde

Von: Katrin Woitsch

Familie auf Zeit: Frank und Monika Wiendieck kümmern sich um Lukas, Jaqueline und Adam. Ihnen hilft Dorfleiterin Annette Ehnes. © Christian Scholle

Das Caritas-Kinderdorf in Irschenberg wird 50 Jahre alt. Hunderte Kinder in Not haben dort für kurze oder lange Zeit ein Zuhause gefunden. Bei einigen bleibt der Kontakt sogar ein Leben lang.

Der Apfelbaum vor Haus 2 ist schon abgeerntet. Felix Stahl ist zu spät dran, um noch einen der Äpfel zu erwischen, die er schon als Kind geliebt hat. Der Baum stand immer direkt vor seinem Fenster, hier im Caritas-Kinderdorf Irschenberg im Kreis Miesbach. Er hat ihn durch alle Jahreszeiten beobachtet, fast seine ganze Kindheit und Teenagerzeit lang. Unmöglich für ihn, daran vorbeizugehen, ohne dass die Erinnerungen kommen.

Es sind vor allem schöne Erinnerungen, die Felix Stahl an seine Zeit im Dorf hat. Auch, wenn die Umstände, die den 44-Jährigen einst hierher brachten, schmerzhaft waren. Seine Mutter war alleinerziehend und selbstständig, sie musste viel reisen – deshalb lebte Stahl fünf Tage die Woche im Kinderdorf und nur am Wochenende bei ihr. Zumindest sein siebtes Lebensjahr lang. Dann brannte seine Mutter mit einem Mann nach Südamerika durch und ließ ihn ohne ein Wort allein zurück. Er wuchs ohne Familie auf – und gleichzeitig in einer riesengroßen. Denn im Kinderdorf ist man nur allein, wenn man allein sein will.

Das Caritas-Kinderdorf in Irschenberg feiert heute 50-jähriges Bestehen. 1972 kamen die ersten 50 Kinder aus dem Kinderheim in Starkheim bei Mühldorf nach Irschenberg. Heute leben in dem Dorf 86 Mädchen und Jungen. Manchmal bleiben die Kinder ein paar Wochen oder Monate – manchmal bis sie erwachsen sind. Hunderte Kinder haben in den vergheangenen fünf Jahrzehnten dort Unterstützung bekommen. Und jede Geschichte, die sie herführte, ist anders. Mal sind die Eltern gestorben, manchmal litten sie unter psychischen Krankheiten oder konnten sich aus anderen Gründen nicht mehr um sie kümmern. Einige Kinder wurden geschlagen oder missbraucht. Entweder bitten die Eltern selbst um Hilfe oder das Jugendamt nimmt die Kinder aus den Familien, erklärt die stellvertretende Dorf-Leiterin Annette Ehnes.

Zurück auf seiner Ritterburg: Felix Stahl lebte als Kind im Dorf. Noch heute kehrt er gerne dorthin zurück. © Christian Scholle

Frank Wiendieck und seine Frau Monika sind Dorfeltern, sie leben mit drei Kindern in einem der zwölf Häuser. Ihre eigenen Kinder sind längst erwachsen. Per Zufall entdeckten sie eine Zeitungsanzeige, mit der Dorfeltern gesucht wurden – sie nahmen Kontakt mit dem Kinderdorf auf. Beide brachten das mit, was nötig ist: ein großes Herz für Kinder und eine pädagogische Ausbildung. Das Einstellungsverfahren dauert so lange, bis beide Seiten ein gutes Gefühl haben, erklärt Dorfleiterin Ehnes. Dann ziehen die Dorfmütter oder -väter in eines der Häuser und sind rund um die Uhr für die Kinder da. Manchmal bleibt der Kontakt zu den leiblichen Eltern bestehen und sie kommen gelegentlich zu Besuch. Manchmal sind die Dorfeltern die einzigen Bezugspersonen.

Sie sind für mich wie eigene Kinder. Was sie belastet, belastet mich auch.

Die beiden Geschwister Jaqueline (16) und Adam (12) leben bereits seit mehr als zehn Jahren bei den Wiendiecks. Die Kinder haben einen normalen Familienalltag – bekommen im Dorf aber auch therapeutische Hilfe, wenn sie das brauchen. „Sie sind für mich wie eigene Kinder“, sagt Monika Schiller Wiendieck. „Was sie belastet, belastet mich auch.“ Aber es gibt auch genug schöne Momente, erzählen sie und ihr Mann. Sie sind noch mit allen Kindern in Kontakt, die bei ihnen gelebt haben. Und oft spielen sie in deren Leben noch immer eine wichtige Rolle. Zum Beispiel neulich, als ein 16-Jähriger, um den sie sich lange gekümmert hatten, seinen Schulabschluss feierte. Monika und Frank Wiendieck überraschten ihn auf der Feier. Seine leiblichen Eltern waren nicht gekommen. „Er hat sich so sehr gefreut, als er uns sah“, erzählt sie. Das sind die Momente, in denen sie genau wissen, warum sie seit so vielen Jahren Dorfeltern sind.

Ein Dorf mit zwölf Häusern: Die Kinder spielen oft gemeinsam auf dem großen Areal. © Caritas

Zu Felix Stahls Zeiten wurden die Kinder im Caritas-Dorf hauptsächlich von Nonnen betreut. Auch er hat heute noch Kontakt zu seiner Schwester Iwodia und besucht sie oft im Altenheim. „Mit ihr konnte man Pferde stehlen“, erzählt er und lächelt, während er beobachtet wie ein paar Kinder auf die Ritterburg klettern, die er früher auch so geliebt hatte. Viele Spielgeräte sind dazugekommen, die Bäume sind gewachsen seit damals. Aber das, was das Kinderdorf ausmacht, ist doch gleich geblieben, sagt er.

Das weiß er auch deshalb so gut, weil er vor Kurzem wieder eine Weile hier lebte, während er auf Wohnungssuche war. Die kurze Zeit hat gereicht, um wieder einen dieser unvergesslichen Kinderdorf-Momente zu erleben. Nachts klopfte eine junge, hochschwangere Ukrainerin bei ihm. Die Wehen hatten eingesetzt. Felix Stahl brachte sie ins Krankenhaus. Am nächsten Tag lernte er die neue Dorfbewohnerin Julia kennen. Vielleicht bleibt die Familie nur ein paar Wochen hier. Vielleicht auch so lange, um im nächsten Sommer die Äpfel von Felix Stahls Lieblingsbaum zu kosten. Aber er ist sicher: Auch für sie wird das Caritas-Kinderdorf immer ein Ort bleiben, an den sie gerne zurückkehren.