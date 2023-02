Das Übel an der Wurzel packen: Die neue Stiftung „Run to the hills“ will psychisch erkrankten Kindern helfen

Von: Joshua Eibl

Startschuss für die Stiftungsarbeit: Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Martin Mihalovits (5.v.r.) überreichte die Stiftungsurkunde an Luitpold Grabmeyer (5.v.l) und seine Frau Regina (6.v.l.). Dem Kuratorium gehören (v.l.) Vreni Reiter, Alfred Mittermaier, Alexandra Braunmiller, Johanna Wunderle, Katharina Bühren, Oliver Back, Irmengard Schubert, Josef Glasl und Magdalena Weber an. © tp

Fünf Millionen Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Depressionen. Die Auswirkungen von Krieg, Corona und dem Leistungsdruck sind auch für Kinder und Jugendliche spürbar.

Miesbach – 50 Prozent der psychischen Erkrankungen beginnen vor dem 14. Lebensjahr, 75 Prozent vor dem 24. Lebensjahr. Einigen Kindern fiel es besonders schwer, in diesen Zeiten das psychische Gleichgewicht zu bewahren (wir berichteten). Um ihnen zu helfen, ein stabiles Fundament zu finden, gründeten nun Luitpold Grabmeyer (42) und seine Frau Regina die „Run to the hills“-Stiftung.

Aktuell ist der Miesbacher Geschäftsführer des Kommunalunternehmens Wohnbaugesellschaft der Gemeinde Waakirchen. Grabmeyer betonte während der Gründung in der Kreissparkasse Miesbach, dass „einer anfangen muss“. Corona sei nur ein Treiber für die Probleme der Kinder und ein Verstärker gewesen. Dabei verglich er die Stiftung mit einem Lauf durch die Täler und Berge in der Region: Dies passe zu den Krankheiten. „Wir sind im Tal und müssen wieder hoch.“ Dabei habe jeder Lauf einen Anfang.

Eine wichtige Rolle spiele auch Dr. Katharina Bühren mit ihrem „tollen medizinischen Rat“. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Ärztliche Direktorin des kbo-Heckscher-Klinikums in München, das als Versorgungskrankenhaus auch für den Kreis Miesbach zuständig ist. Bühren sprach von einer tollen Idee, wobei sie hofft, dass es in den meisten Fällen gar nicht zur Erkrankung komme. „Wir müssen das Übel an der Wurzel packen.“ Die Prävention sei entscheidend. Speziell die Frühintervention sei wichtig, um herauszufinden, wie die Kinder wieder auf den richtigen Weg gelangen. Das vorgestellte Logo mit den bunten Strichmännchen zeige, dass alle unterschiedlich seien, aber den Weg trotzdem zusammen gehen.

Hilfe keine Selbstverständlichkeit

Sparkassen-Chef Martin Mihalovits betonte, es sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr zu helfen und lobte die Bereitschaft. Immer mehr Leute seien bereit, eine Stiftung zu gründen. Die Stiftung wurde auch für den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags nominiert. Grabmeyer forderte: „Wir rufen jungen Leuten zu, macht mit.“

Spenden sind auf das Konto mit der IBAN DE35 7115 2570 0012 5051 78 möglich.

