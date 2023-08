Erlös aus Haushamer Kunstausstellung gespendet

„Feierabend“ ist der Titel des von Rudi Leitner 1982 gemalten Bildes, mit dem sich (v.l.) Leitners Schwestern Elfriede Grabmeier und Rosi Guderian, Kuratorin Isabel Oberländer, Natascha Guderian, Lisbeth Leidgschwendner, Rebecca Köhl (Kulturvision), Joachim Groh und Haushams Vize-Bürgermeister Josef Schaftari zum Gruppenbild anlässlich der Spendenübergabe aufstellten. © Helmut Hacker

Hausham – Anfang Juli endete die vierwöchige Gedenkausstellung für den 2022 verstorbenen Maler Rudi Leitner im Haushamer Kunst- und Kulturhaus. Der Erlös von 18.000 Euro wurde nun zu gleichen Teilen an den Förderverein Oberland Hospiz, den Kunst­ und Kulturkreis Hausham und den Verein Kulturvision gespendet.

„Das wär ganz im Sinne meines Onkels Rudi Leitner gewesen“, freute sich Natascha Guderian bei der Spendenübergabe. Wie sie sagte, kam die Ausstellung auf Initiative der Angehörigen Leitners zu Stande und wurde von Isabel Oberländer vom Verein Kulturvision kuratiert. Rudi Leitner war studierter Grafiker und schuf eine breite Palette an Motiven in Aquarell­, Öl­ und Acrylfarben. Dabei veränderte sich im Laufe der Zeit seine expressionistische Malweise hin zu einem sanfteren und akkurateren Stil. Ein Künstler mit vielen Facetten, der die lokale Kunstszene mit seinen Werken sehr bereichert hat.



Um sein Lebenswerk zu ehren, wurden schließlich rund 60 Bilder sowie in einer Dia-Schau viele weitere Werke im Kunst- und Kulturhaus in Hausham präsentiert. „In den vier Wochen werden an die 200 Besucher gekommen sein“, schätzte Haushams Kunstreferentin Lisbeth Leidgschwendner. Dass darunter auch viele Weggefährten waren und es zu netten Erinnerungen kam, wusste Natascha Guderian zu berichten: „Eine Besucherin erkannte sich auf einem Bild wieder, das Rudi anhand eines Fotos von einer gemeinsamen Bergwanderung gemalt hatte.“ Die Freundin wusste von der Existenz des Gemäldes bisher noch gar nichts und kaufte es spontan. Insgesamt, sagte Oberländer, wurden an die 20 Bilder verkauft.



Der Erlös daraus in Höhe von insgesamt 18.000 Euro wurde schließlich auf Wunsch der Angehörigen am vergangenen Samstag symbolisch übergeben. „Eine wirklich feine Geste, für die wir sehr dankbar sind“, sagte Joachim Groh vom Förderverein Oberland-Hospiz. Leitners Gesamtwerk ist weiterhin nach vorheriger Anmeldung in der Haushamer Galerie an der Tiefenbachstraße 14 zu sehen. hac