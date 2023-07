Stadtradeln: Stadt Miesbach gewinnt Kommunalpreis

Von: Sabrina Winklmaier

So sehen Sieger aus: die Gewinner des diesjährigen Stadtradelns. Neben dem Kommunalpreis zeichnete die Regionalentwicklung Oberland unter anderem auch die meisten Fahrten und die besten Klassen aus. © REO

Landkreis – 20 Tage lang nahmen 2000 Radler im Landkreis Miesbach am Stadtradeln teil. 147 Teams fuhren 353.462 Kilometer. Die besten von ihnen zeichnete die REO in Miesbach aus.

Ein Kopf an Kopf Rennen lieferten sich die Stadt Miesbach und die Marktgemeinde Holzkirchen beim diesjährigen Stadtradeln in der Kategorie Kommunalpreis. Das (Radl-)Rennen für sich entscheiden konnte schließlich Miesbach. Als Preis gab es ein Lastenrad zum Testen von Juli bis Oktober, bereitgestellt vom Otterfinger Radlkeller. Wer gern mal eine Runde damit fahren möchte, meldet sich bei Marisa Blank vom Waitzinger Keller, Telefon 08025/70000.

Urkunden auf dem Rathausplatz

Weiter zeichnete die Regionalentwicklung Oberland (REO) auf dem Miesbacher Rathausplatz die Sieger in den verschiedenen Kategorien aus. Neben einer Urkunde erhielt jeder Preisträger ein Paket mit unterschiedlichen Fahrradutensilien.



921 Kilometer und damit die meisten Kilometer im ganzen Landkreis ist Harald Radl gefahren – ob das am Namen liegt, könnte naheliegend sein. Ganze 402 Kilometer erradelte sich Kiril Osadchuk in der Kategorie U18. Die meisten Fahrten absolvierte Josef Ebner, ganze 89 Mal stieg er in den 20 Tagen auf sein Rad. „Das sind rund vier Fahrten pro Tag“, fügte REO-Projektmanager Thorsten Schär bei der Preisverleihung hinzu.



Die beiden Klassen 6b und 11b des Miesbacher Gymnasiums erhielten eine Urkunde für die „Beste Klasse“. Zusätzlich gab es einen Gutschein für einen Bike-Tag. In Zusammenarbeit mit der Mountainbike Schule in Kreuth dürfen die Schüler am Wandertag den Landkreis auf dem Fahrrad entdecken. Die wohl sportlichste Schule ist das Privatgymnasium in Holzkirchen. Die Schüler erhielten einen Gutschein für einen freien Pausenverkauf für die komplette Schule an einem Tag ihrer Wahl.



„Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele Landkreisbürger bei der Aktion mit dabei waren und regelmäßig geradelt sind. Ein besonderer Dank geht an die Mountainbike Schule Kreuth, den Otterfinger Radlkeller und Wolf Radsport aus Miesbach, die uns tolle Preise zur Verfügung stellten“, freute sich Schär am Ende der Preisverleihung, der das diesjährige Stadtradeln organisierte.