39 Absolventen der Berufsfachschule in Miesbach erhalten Zeugnisse

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Gratulation zum Abschluss: Die Absolventen der einjährigen Pflegefachhilfeausbildung mit Schwerpunkt Altenpflege. © GGSD

Miesbach – 39 neue Pflegefachkräfte für die Region hat vor Kurzem die GGSD (Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste) Berufsfachschule für Pflege in Miesbach Richtung Arbeitsleben entlassen. Die Absolventen der Schule, 14 Pflegefachkräfte und 25 Pflegefachhilfen, bekamen ihre Zeugnisse überreicht.

In drei „durchwachsenen Jahren unter erschwerten Bedingungen“ hätten die Pflegeauszubildenden „Großes geleistet“, teilt die Einrichtung mit. Im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe im Miesbacher Bräuwirt entließ die Schule ihre ersten 14 generalistisch ausgebildeten Absolventen. „Es war eine große Erleichterung und auch Aufbruchstimmung spürbar – eine neue Pflege-Ära beginnt“, heißt es in der Mitteilung.



Gratulation zum Abschluss: Die Absolventen der dreijährigen Pflegeausbildung, auf dem Foto mit dem Lehrerkollegium. © GGSD

Zugleich wurden 25 Absolventen der einjährigen Ausbildung zur Pflegefachhilfe mit Schwerpunkt Altenpflege an der GGSD Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Miesbach verabschiedet. Bester Notendurchschnitt in der Pflege war 1,2 und in der Pflegefachhilfe war die beste Durchschnittsnote 1,3.



Neben Schulleitung und Lehrerkollegium gratulierte auch Miesbachs zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner den Absolventen zu deren Abschluss und dankte ihnen für ihr Engagement zum Wohle Pflegebedürftiger. ft