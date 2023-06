Alles rund um Versicherungen und Finanzdienstleistungen bei Angelika Aigner

Angelika Aigner

Viel Service, fachliche Kompetenz und große Erfahrung in allen Fragen rund um Versicherungen und Finanzdienstleistungen – das zeichnet das Versicherungsbüro Angelika Aigner aus. Jetzt feiert die Agentur in Warngau, Bahnhofstraße 23, ihr 50-jähriges Bestehen und damit den runden Geburtstag einer erfolgreichen „Versicherungsfamilie“.

Bankkaufmann und Versicherungsfachmann Lorenz Aigner hob die Agentur 1973 aus der Taufe, damals noch im Nebenerwerb zu seinem landwirtschaftlichen Betrieb. Seine Frau Margarethe Aigner griff ihm von Anfang an unter die Arme. Noch heute betreut sie die Zulassungsdienst-Annahmestelle in Wall-Vorderloh 2, nimmt Unterlagen und Rechnungen entgegen – viel Service also, ohne Zusatzkosten für die Kunden. Im Warngauer Hauptbüro wartet gut ausgebildete Frauenpower auf die Kunden. Agenturinhaberin Angelika Aigner, absolvierte von 1987 bis 1990 die Ausbildung zur Versicherungskauffrau im Hause der Versicherungskammer Bayern. 2003 übernahm sie das Büro ihres Vaters, das sie bereits seit 1990 leitete. Die drei Mitarbeiterinnen Margit Resl, Andrea Bergaentzle und Margarethe Gschwendtner sind ebenfalls bei der Versicherungskammer Bayern ausgebildet und alle von der IHK geprüft. Ganz gleich, ob Sie privaten Rundum-Schutz, Versicherungsprodukte für Ihr Gewerbe oder Ihren landwirtschaftlichen Betrieb brauchen: Angelika Aigner und ihr Team versorgen Sie passend zu Ihrer Lebenssituation.

Versicherungsdamen mit den Gründern Aigner Lorenz und Margarethe

Wussten Sie übrigens, dass undichte Silikonfugen an Duschen und Badewannen große Schäden verursachen können? Häufig bleiben diese -trotz sorgfältiger Pflege - lange unbemerkt und können das Mauerwerk großflächig durchfeuchten. Gerne prüfen wir, ob „Nässeschäden durch undichte Silikonfugen“ in Ihrem bestehenden Vertrag enthalten sind oder ob eine Aktualisierung notwendig ist.

50 Jahre Agentur Aigner – wir feiern mit unseren Kunden!

Am Freitag, 23. Juni, ab 13.00 Uhr wird mit allen Kunden gefeiert. Der Miesbacher Musikverein und die Band „ZuZwoat“ kümmern sich um die musikalische Umrahmung.

Die Versicherungskammer Bayern ist mit ihrem Feuerwehrmobil vor Ort und zeigt um 14.00 Uhr und um 16.00 Uhr den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher.

Ein Glücksrad und eine Hüpfburg für Kinder sorgen für weitere Unterhaltung.

„Wir bedanken uns ganz herzlich für das Vertrauen, das Sie uns in den letzten 50 Jahren entgegengebracht haben“, sagt Angelika Aigner und freut sich mit dem gesamten Team auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle gemeinsame Zeit.

Versicherungsbüro Aigner in der Bahnhofstr. 23 in 83627 Warngau