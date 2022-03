Das Festprogramm 2022:

50 Jahre Caritas-Kinderdorf Irschenberg: Das ist zum Jubiläum geplant

Dank für eine kurzweilige Gesprächsrunde: Zwei Zeitzeugen verschafften den Gästen einen interessanten Einblick in die Vergangenheit des Caritas-Kinderdorfs in Irschenberg. Dazu stellten sich Günter Wetzelsberger (2.v.r.), der dort 30 Jahre lang Psychologe war, und der ehemalige Betreute Felix Stahl (M.) den Fragen von Verwaltungsleiter Hannes Klapos (2.v.l.). Das Präsent überreichten Kinderdorfleiter Wolfgang Hodbod (l.) und Haustechniker Andreas Brandl. © Lintz

Irschenberg – Am 28. Februar 1972 ist das Caritas-Kinderdorf Irschenberg eröffnet worden. 2022 wird das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen groß gefeiert.

Das Caritas-Kinderdorf lädt traditionell an seinem Geburtstag am 28. Februar die Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Normalerweise findet das in den eigenen Räumen statt. Doch diesmal gab es eine Einladung in die Kaffee­rösterei Dinzler am Irschenberg.

Die Einrichtung für Kinder- und Jugendhilfe feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Deshalb finden das ganze Jahr über in Irschenberg Veranstaltungen statt für all die Menschen, die den Verantwortlichen besonders wichtig sind. Für die betreuten Mädchen und Jungen, die im Mittelpunkt ihrer Arbeit im Kinderdorf stehen, deren Angehörige sowie die Kinder, Jugendlichen und Familien, die von den pädagogischen Fachkräften in der Region betreut werden, genauso wie für Ehemalige, Ehrenamtliche, Sozialpartner, Vertreter der Jugendämter und die allgemeine Bevölkerung. Den Anfang machten die Mitarbeiter, die das für 2022 geplante Festprogramm eröffnen durften.

Erste Kinder kommen mit Bus aus Starkheim

Das hat einen guten Grund, erklärt Wolfgang Hodbod, der seit 1991 das Kinderdorf leitet. In seiner Ansprache vor der Belegschaft sagte er: „Im vergangenen halben Jahrhundert hat sich unsere Einrichtung von einem reinen Kinderdorf zu einem wichtigen Jugendhilfeverbund in der Region entwickelt. Diese Weiterentwicklung haben wir Ihrem engagierten Einsatz zu verdanken – Ihnen allen, den pädagogischen Fachkräften, Lehrern und selbstverständlich auch allen anderen Kollegen, die im Hintergrund den Laden am Laufen halten. Jeder Einzelne trägt zu unserem Erfolg bei und ist wichtig. Dafür ein herzliches Vergelt‘s Gott.“



Rund 80 Personen folgten der Einladung und bekamen unter dem Motto „Wie alles begann“ einen Blick in die Geschichte der Irschenberger Einrichtung vermittelt. Auch wenn viele der Mitarbeiter auf eine jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit zurückblicken können, war keiner unter ihnen dabei, als der Gründervater des Caritas-Kinderdorfs, Prälat Franz Sales Müller, am 28. Februar 1972 Schwester Agnes mit den ersten Kindern begrüßte, die mit dem Bus aus Starkheim angekommen waren. Seitdem ist viel passiert und so gab es genügend Gesprächsstoff. Erinnerungen wurden ausgetauscht, Anekdoten erzählt und man genoss die gemeinsame Zeit.

Ein Geburtstagsgeschenk zum 50. soll es im Übrigen auch noch geben: einen neuen Nassspielplatz für die Jüngsten. Finanzieren will diesen der Förderverein Caritas-Kinderdorf Irschenberg, der sich für diesen Zweck um Spenden bemüht.



Das Festprogramm 2022:

27. bis 28. April: „Vernetzung, Kooperation und fachliche Entwicklung“ – Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der deutschen Kinderdörfer in Irschenberg.

1. Mai, 10 Uhr: „Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein“ – Festgottesdienst mit Weihbischof Wolfgang Bischof in der Pfarrkirche Irschenberg, anschließend gemeinsamer Festzug ins Kinderdorf (öffentlich).

1. Mai, 11.30 Uhr: „Das große Wiedersehen“ – Ehemaligenfest und Maifeier (öffentlich).

25. Juni, 11 bis 17 Uhr: „Großes Sommerfest“ mit Spiel und Spaß für die ganze Familie (öffentlich).

25. Juni, 13 bis 16 Uhr: Tag der offenen Tür „Ein Blick hinter die Kulissen“ (öffentlich).

13. bis 14. Juli: „Zukunftswerkstatt Kinderdorf 2032“ – Wir setzen uns mit der Zukunft unseres Jugendhilfeverbunds auseinander.

21. Juli, 19 Uhr: „Eine starke Dienst- und Dorfgemeinschaft“ – Gartenfest für Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter und Pensionisten mit Stargast Stefan Kröll.

16. September, 13.30 Uhr: „Danke für Ihr Engagement“ Feierstunde – 50 Jahre Caritas Kinderdorf Irschenberg – wo die Zukunft zu Hause ist.

20. September: „Überraschungsaktion zum Weltkindertag vom Kinder- und Jugendparlament“.

Kirchweihmontag, 17. Oktober, 8 Uhr: „Irschenberger Jubiläumskinderwallfahrt“ – Wallfahrt zusammen mit der Caritas-Kindertagesstätte und den Schulen in Irschenberg.

17. Oktober, 12 Uhr: „Traditionelles Kirchweihfest im Kinderdorf“ – ein buntes Programm und eine gute Gastronomie erwarten die Besucher (öffentlich).

19. Oktober: „Fachtag – Hilfen zur Erziehung“ für angehende pädagogische Fachkräfte.

Adventsmarkt. Weitere Infos gibt es unter kinderdorf.de.

