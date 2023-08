5300 Euro für den Versuch: Gemeinderat Hausham diskutiert „Mitfahren im Oberland“

Bitte einsteigen: Die (v.l.) REO-Projektmanager Patricia Karling und Florian Brunner begrüßen mit REO-Vorstandsvorsitzendem Alexander Schmid die Gemeinde Hausham an Bord von „Mitfahren im Oberland“. © REO

Hausham – Die Gemeinde Hausham steigt ins REO-Projekt „Mitfahren im Oberland“ ein. Es soll dazu beitragen, Verkehr zu reduzieren. Zuvor gab es aber auch Kritik.

Fünf Unternehmen aus dem Landkreis Miesbach starten ab dem 28. September unter Federführung der Regionalentwicklung Oberland (REO) als erstes Cluster der Mitfahrplattform „Mitfahren im Oberland“ (MiO). Gut 2000 Mitarbeiter können dann über eine App flexible Fahrgemeinschaften bilden und so den Individualverkehr reduzieren. Weitere Cluster können folgen. Weil das Angebot nur von Mitarbeitern der Gemeinde genutzt werden kann und es für die Gemeinde nicht ganz billig ist, gab es bei der Beitrittsentscheidung in der Juli-Sitzung auch kritische Stimmen.

Erster Cluster im Landkreis Miesbach

„Mit dem Krankenhaus Agatharied, dem Landratsamt Miesbach, Dinzler und der REO haben sich bereits vier Unternehmen mit fast 2000 Mitarbeitern für das Projekt MiO in einem ersten Cluster zusammengefunden“, informierte REO-Projektmanagerin Patricia Karling das Gremium und warb gleichwohl um den Beitritt Haushams. Weil MiO in Weilheim bereits seit einigen Monaten läuft, betritt die REO kein Neuland. „Das System funktioniert ganz einfach, alle Mitarbeiter der beteiligten Firmen können über eine App angeben, welche Strecke sie fahren und ob sie eine Fahrgelegenheit anbieten oder suchen. In Echtzeit werden dann Übereinstimmungen generiert“, machte Karling dem Gemeinderat den Beitritt schmackhaft.

Vorteile: Kosteneinsparung und entspanntere Parkplatzsituation

Vorteile für Mitarbeiter seien unter anderen Kosteneinsparung als Fahrer oder Mitfahrer sowie die Flexibilität durch vereinbarte Haltepunkte und Abfahrzeiten. Für die Unternehmen zählte Karling als Vorteil Attraktivität, Entspannung der Parkplatzsituation und Mitarbeiterzufriedenheit auf. Außerdem soll damit für die Region eine CO2- und Verkehrsreduzierung erreicht und die Mobilitätswende unterstützt werden.

In einem geschlossenen System bekommt der jeweilige Fahrer pro Kilometer 30 Cent, die automatisch von den mitfahrenden Personen eingezogen werden. Höhere Kosten kommen auf die mitmachenden Unternehmen zu. Gemäß Sitzungsvorlage beträgt der jährliche Fixbetrag 2.100 Euro, für das Marketing sind rund 750 Euro und je registriertem Mitarbeiter Lizenzgebühren von 15 Euro zu bezahlen. Außerdem werden beim Beitritt 500 Euro einmalige Einrichtungsgebühren an die Firma Twogo und 1700 Euro an den Dienstleister Step Mobility fällig. Alles in allem, so rechnete Bürgermeister Jens Zangenfeind vor, kostet der MiO-Beitritt die Gemeinde im ersten Jahr rund 5300 Euro.

„Das ist eine Menge Geld, zumal wir wissen, dass die meisten unserer rund 80 Mitarbeiter nur einen kurzen Weg ins Rathaus haben“, sagte der Rathauschef, gleichwohl wollte er der Plattform zumindest für ein Jahr und bei regelmäßiger Kontrolle eine Chance geben: „Die Ängste, solche Mitfahrportale zu nutzen sind immer noch groß, vielleicht wird die Akzeptanz besser, wenn wir als Gemeinde mit einsteigen.“ Georg Eham (parteilos) rief die Debatten um die MVG-Mieträder in Erinnerung und warnte vor Insellösungen: „Was ist, wenn das das einzige Cluster bleibt und die Nachbargemeinden nicht nachziehen? Ich sehe hier eigentlich den Landkreis in der Verantwortung.“

Kritik zum Projekt

Ablehnend äußerte sich auch Markus Czernik (CSU) zu Wort: „Nur die wenigsten unserer Leute sind Pendler. So viel Geld für ein Versuchsobjekt auszugeben halte ich für nicht sinnvoll.“ Bei vielen Wortmeldungen schwang die Befürchtung mit, zwar zur Arbeit, aber nicht mehr nach Hause zu kommen. Erich Kogler (FWG) sah das etwas anders: „Es ist ja bei dem System nicht so, dass ich mich da auf ein Bankerl setze und hoffe, dass mich jemand mitnimmt.“ Vielmehr warb Kogler darum, MiO auszuprobieren: „Fakt ist doch, dass vor allem in den Stoßzeiten zu viele Autos unterwegs sind und in denen meist nur der Fahrer alleine sitzt.“



Mit 11:7 Stimmen hat das Gremium schließlich die MiO-Ampel auf grün gestellt. „Klar ist, dass wir, wenn es nicht angenommen wird, nach einem Jahr wieder aussteigen“, sagte Zangenfeind. Weil die App auch für Privatfahrten nutzbar ist, soll außerdem, dem Hinweis von Michael Ertl (SPD) folgend, noch geprüft werden, ob sich für die Nutzer nicht ein geldwerter Vorteil ergibt. Helmut Hacker