Miesbach: 65-Jähriger knallt mit PKW frontal gegen Baum

Von: Sabrina Winklmaier

Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum kam ein Autofahrer leicht nur leicht verletzt ins Krankenhaus (Symbolbild). © Ludger Tebben/Nord-West-Media TV/dpa

Miesbach – Ganz schön viel Glück hatte ein 65-jähriger Autofahrer am gestrigen Mittwoch, als er mit seinem Auto frontal gegen einen Baum fuhr. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, an seinem Wagen entstand ein Totalschaden.

Mit „Frontal gegen Baum“ betitelt die Polizeiinspektion Miesbach einen Unfall am gestrigen Mittwoch. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Benediktbeuern mit seinem Auto die B472 von Miesbach kommend in Richtung Müller am Baum. „Aus bislang unbekannten Gründen ist er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend frontal gegen einen Baum geknallt“, heißt es im Bericht.

Der Mann hatte trotz des Frontalzusammenstoßes Glück im Unglück: nur leicht verletzt kam er ins Krankenhaus nach Agatharied. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden von geschätzten 10.000 Euro. Die Feuerwehr Miesbach übernahm die Verkehrsregelung am Unfallort sowie das Binden der auslaufenden Betriebsstoffe.