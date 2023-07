90 Jahre Ehrenamt: Musikschule Hausham dankt Heiner Oberhorner und Udo Konrad

Im Frühjahr haben (v.l.) Martin Reisberger als Kämmerer und Jens Zangenfeind als Erster Vorsitzender des Musikschulvereins die Ämter von Heiner Oberhorner und Udo Konrad übernommen. Zu deren jahrzehntelangem Wirken gratulierte Musikschulleiter Johannes Obermeyer.Foto: Hacker © Helmut Hacker

Hausham – Beim Sommerkonzert der Musikschule Schlierach-Leitzachtal in Hausham wurden Heiner Oberhorner und Udo Konrad für je 45 Jahre Ehrenamt geehrt.

Ein furios gespielter Marsch von Mozart eröffnete kürzlich den Konzertabend im vollbesetzten Saal der Musikschule. Grandios war auch die Leistung, für die danach Heiner Oberhorner und Udo Konrad vor das Publikum gebeten wurden. Beide haben 45 Jahre lang die Geschicke des Musikschulvereins gelenkt. Dabei hat Oberhorner als Erster Vorsitzender und Udo Konrad als Schatzmeister so mache Höhen und Tiefen erlebt. Heuer im Frühjahr haben die beiden Ikonen der Musikschule dann aber ihre Ämter übergeben.

Als Anerkennung für ihr musikalisches Lebenswerk überreichte ihnen Musikschulleiter Johannes Obermeyer die Ehrennadel in Gold des Bayerischen Musikschulverbandes. Von der Musikschule selbst gab es obendrauf eine Gürtelschnalle.



Ehrennadel der Gemeinde Hausham für Udo Konrad

Eine besondere Überraschung hatte zudem Bürgermeister Jens Zangenfeind mit der Ehrennadel der Gemeinde Hausham für Udo Konrad mit dabei. Der Beschluss für die Verleihung fiel zuvor in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates einstimmig. Dass Heiner Oberhorner dabei leer ausging und „nur“ mit einem Präsent der Gemeinde vorliebnahm, lag daran, dass er die Ehrennadel bereits für sein Wirken beim Haushamer Bergwachtgsang verliehen bekommen hatte.

„Es ist unglaublich, so arbeits- und verantwortungsvolle Ehren­ämter so lange zu begleiten“, erkannte der Rathauschef an und erinnerte an die schwierige Zeit, als die Musikschule auf der Kippe stand: „Ihr habt das Überleben dieser tollen Schule und damit die Ausbildung tausender Schüler gesichert.“ Möglich war dies, wie Oberhorner sagte, aber nur durch die finanzielle Unterstützung allen voran der Gemeinde Hausham, der Nachbarn aus Miesbach, Schliersee und Fischbachau sowie des Landkreises Miesbach und der Sparkasse: „Das möchte ich keinesfalls unerwähnt lassen, dafür ein herzliches Dankeschön.“ Dass die Stadt Miesbach „mit vollem Herzen“ hinter der Schule stehe, bekräftigte deren Bürgermeister Gerhard Braunmiller, der ebenfalls im Publikum saß.



Die Ämter von Oberhorner und Konrad im Musikschulverein haben bei der diesjährigen Mitgliederversammlung Jens Zangenfeind als Erster Vorsitzender und Gemeindekämmerer Martin Reisberger als Schatzmeister übernommen. „Das sind für uns wahrlich keine kleinen Fußstapfen, in die wir gestiegen sind, aber ihr habt ja gesagt, dass ihr uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht“, meinte Zangenfeind schließlich noch mit einem Augenzwinkern. Helmut Hacker