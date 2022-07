Notlage an der A8: Polizei rettet Herrchen und Hund

Der Junghund wurde ins Tierheim Rosenheim gebracht. © Grenzpolizei

Samerberg – Durch Zufall ist Beamten der Grenzpolizei in Raubling ein Mann in Notlage an der A8 nahe Samerberg aufgefallen. Auch dessen Hund brauchte Hilfe.

Am Donnerstag (14. Juli) fiel Schleierfahndern der Grenzpolizeiinspektion Raubling gegen 15 Uhr an der Tank- und Rastanlage Samerberg-Nord ein in der prallen Sonne geparkter Volvo-Oldtimer mit niederländischer Zulassung auf, dessen Fahrer reglos über dem Lenkrad zusammengesackt war. „Im Fond des überhitzten Fahrzeugs befand sich zudem ein junger Hund, der bereits stark hechelte und über keinerlei Wasser oder Futter verfügte“, berichtet die Grenzpolizeiinspektion Raubling.

Da die Person einen apathischen Eindruck machte und auf Ansprache kaum eine Reaktion zeigte, gingen die Beamten von einer medizinischen Notlage aus und verständigten daraufhin den Rettungsdienst. Nachdem der hinzugezogene Notarzt ihn begutachtet hatte, wurde der Fahrer mit Verdacht auf eine neurologische Erkrankung in Verbindung mit starker Dehydrierung ins Klinikum Rosenheim eingeliefert.

„Der Junghund wurde durch die Streifenbesatzung ins Tierheim Rosenheim gebracht“, teilt die Grenzpolizeiinspektion Raubling mit. ksl