Maß und halbes Hendl kosten heuer 10,80 Euro

Am Freitag geht‘s los: Tradition, Spannung und Gaudi beim Volksfest in Miesbach

Von: Sandra Hefft

Hoffen auf gutes Wetter beim Miesbacher Volksfest: Georg Baudrexl (l.) und Simon Huff (r.) von Hacker-Pschorr mit dem Festwirtspaar Yvonne und Anian Kurz. © Sandra Hefft

Miesbach – Am Freitag startet in Miesbach wieder das Volksfest. Zehn Tage lang erwarten die Besucher Fahrgeschäfte und Zeltbetrieb, dazu gibt‘s viel Musik und Attraktionen.

Zwei kräftige Schläge brauchte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller vergangenes Jahr, bis das heiß ersehnte „O‘zapft is!“ durch das Festzelt auf der Volksfestwiese hallte. Abzuwarten bleibt, ob Braunmiller seine Leistung heuer nochmals steigern kann. Davon können sich die Besucher der Eröffnung des Miesbacher Volksfests am Freitag (30. Juni) um 18 Uhr aus nächster Nähe überzeugen. Die musikalische Gestaltung übernimmt in bewährter Manier die Miesbacher Stadtkapelle.

Los geht‘s aber schon um 17.30 Uhr mit dem traditionellen Standkonzert beim Bräuwirt, von dort aus geht‘s gemeinsam zum Festplatz. Für die Mitglieder der teilnehmenden Vereine gibt‘s Freibier und ein halbes Hendl. Kleine und Große Freunde von Karussell und Co. kommen da bereits auf ihre Kosten – die Fahrgeschäfte öffnen am Freitag um 17 Uhr, im Festverlauf kann mit Zeltöffnung gefahren werden. Gegen 19 Uhr werden von Braunmiller die Sieger des Stadtradelns geehrt.

Betagte Schönheiten und Musik

Der erste volle Volksfesttag am Samstag (1. Juli) startet um 11 Uhr mit einem Oldtimerfrühshoppen. Dazu spielt die Jugendkapelle der Stadtkapelle Miesbach auf und auch die Jugendplattlergruppe tritt auf. Für jeden, der von 11 bis 14 Uhr mit einem Oldtimer zum Festplatz kommt, gibt‘s einen Hendlgutschein, verspricht das Wirtspaar Yvonne und Anian Kurz. Um 18.30 Uhr spielt das „Woidrand Echo“. „Die machen richtig Stimmung“, sagt Anian Kurz freudig.



Am Sonntag (2. Juli) ist Zielwasser gefragt: Um 11 Uhr bitten die „Waitzinger Sammelfreunde zum Vorentscheid im Maßkrugschieben. Gleichzeitig gibt‘s den Mittagstisch. Um 19 Uhr folgt das Finale mit Preisverleihung. Ab 18.30 Uhr spielt die Fischbachauer Musi.



Am Maurermontag (3. Juli) öffnen Festzelt und Fahrgeschäfte um 16 Uhr, um 18 Uhr gibt‘s Kesselfleisch. Für jede gekaufte Maß gibt‘s ein Los, zu gewinnen gibt es einen Wiesentisch für zehn Personen, Eintrittskarten für ein Saisonspiel in der Allianzarena oder Gutscheine für Bier und halbe Hendl auf dem Miesbacher Volksfest.



Quirlig verspricht der Dienstag (4. Juli) zu werden: Dann ist nur Tag der Behörden, sondern auch Kinder- und Seniorentag. Familienfreundlich startet der Betrieb um 12 Uhr, es spielt die Miesbacher Windfeldmusi. Diese unterstützt auch um 14 Uhr den Kinderfestzug vom Waitzinger Keller, es gibt Auftritte der Jugendgruppe des Miesbacher Trachtenvereins. Die Besucher dürfen sich über vergünstigte Preise im Vergnügungspark freuen, dazu gibt‘s eine Hüpfburg und ein Kasperl­theater im Festzelt (15 und 16 Uhr). Ab 18.30 Uhr spielen „Flash Light“.



Maß und halbes Hendl kosten heuer 10,80 Euro

Familienfreundlich sollten auch die Preise im Festzelt sein, sagt Yvonne Kurz. Maß und halbes Hendl kosten heuer 10,80 Euro, für das Bier zeigen sich Hacker-Pschorr und Hopf verantwortlich. Personalsorgen wie zuletzt auf dem abgesagten Haushamer Volksfest gibt es in Miesbach nicht, neben bereits verdienten Bedienungen wird es dieses Jahr auch viele neue geben. Diese bringen die begehrten Spezialitäten an die Tische. Möglichst regional soll‘s sein: Die Hendl kommen aus Niederbayern, das restliche Fleisch vom Holnburger, der Käse von der Obermooser Bio-Hofkäserei in Irschenberg und der Speck von der Speck-Alm in Bayrischzell. „Den Kartoffel- und Krautsalat machen wir selbst, das schmeckt man einfach“, wirbt Yvonne Kurz.

Diese können die Besucher auch am griabigen Bierzeltabend am Mittwoch (5. Juli) probieren. Der Festzeltbetrieb startet um 16 Uhr, ab 18.30 Uhr spielt der Musikverein Miesbach. Die Jungen und jung Gebliebenen treffen sich am Donnerstag (6. Juli) um 16 Uhr, um 20 Uhr sorgt „Nirwana“ für Stimmung. Am Tag der Betriebe (7. Juli) gibt‘s von 12 bis 14 Uhr die verbilligte Feierabendmaß und ein halbes Hendl für 13 Euro. Um 18.30 Uhr spielen die Stürzlhamer Musikanten. Ab 11.30 Uhr lockt am Samstag (8. Juli) der Mittagstisch, „Bagg Ma‘s“ entern um 18.30 Uhr die Bühne.



Spannung zum Schluss: Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln

Besonders gestaltet sich der Festausklang am Sonntag (9. Juli): Neben dem Mittagstisch ab 10 Uhr findet im Festzelt die 68. Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln statt. Die passende Musik liefert die Agatharieder Tanzlmusi. Ein großes Jubiläum begehen dabei die Schlierachgauer Fingerhakler: 70 Jahre gibt es den Verein nun schon. Anmeldung ist um 9 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, bis 14 Jahre frei. Obendrein ist am Sonntag ab 11 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Miesbach mit einem Infostand, Spritzwand, Wasserflipper und Drehleitersteigen auf dem Volksfestplatz vor Ort. Sein Ende findet das Miesbacher Volksfest um 21 Uhr.



Tischreservierungen auf dem Miesbacher Volksfest Tischreservierungen sind unter Telefon 0175/8220467 (auch WhatsApp) möglich. Vereine, die am Festzug am Freitag (30. Juni) teilnehmen und anschließend einen Tisch haben möchten, werden gebeten, diesen auch zu reservieren.