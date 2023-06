Ab Montag: Sanierung der Bundesstraße 472 zwischen Miesbach und Irschenberg

Von: Sabrina Winklmaier

„Achtung Baustelle“ heißt es ab Montag zwischen Miesbach und Irschenberg. (Symbolbild) © Jan Woitas

Miesbach – Die Bundesstraße 472 zwischen dem Kreisverkehr in Miesbach und Riedgasteig bei Irschenberg muss saniert werden. Dabei kommt es zu Sperrungen.

Die Bundesstraße 472 zwischen dem Miesbacher Kreisverkehr im Nordosten und der Brücke über den Gasteigbach im Irschenberger Gemeindeteil Riedgasteig gehört zu den stark befahrenen Straßen im Landkreis. Aus diesem Grund lässt das Staatliche Bauamt Rosenheim die Bundesstraße sanieren, von Montag (12. Juni) bis voraussichtlich Freitag (7. Juli).

In der ersten Woche finden zunächst umfangreiche Fräsarbeiten statt. Wegen den bestehenden Schäden müssen insgesamt zehn Zentimeter Asphaltschicht abgetragen werden, teilt das Bauamt mit. Im gleichen Zuge werden Reparaturen an den Entwässerungseinrichtungen durchgeführt.

Sind diese Arbeiten erledigt, können die Asphaltbinde- und Deckschicht wiederhergestellt werden. Das Bauamt rechnet mit einer Freigabe der Bundesstraße für Freitag, 7. Juli. Am Kreisverkehr in Miesbach werden ebenfalls kleinere Arbeiten durchgeführt, jedoch in der Nacht. „Die zuständige Baufirma hat dafür die Nacht von Donnerstag, 15., auf Freitag, 16. Juni, eingeplant – vorausgesetzt das Wetter spielt mit“, erklärt das Bauamt in Rosenheim. Während dieser Nacht wird der Verkehr kleinräumig in Miesbach umgeleitet.

Während den Bauarbeiten muss die Bundesstraße 472 komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt für Autos über die St. 2077 und die St 2010 und für Lastwagen über die Autobahn A8, Ausfahrt Weyarn und die St. 2073 bis Miesbach.