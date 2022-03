Ab sofort Antrag auf Aufenthaltstitel für Ukraine-Geflüchtete möglich

Teilen

In Deutschland kommt ein Gros der Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin an. © Hannibal Hanschke/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Weitere Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Landkreis Miesbach angekommen. Dort können sie nun einen Aufenthaltstitel erwerben.

Ab sofort können Geflüchtete aus der Ukraine, die derzeit im Landkreis Miesbach untergekommen sind, einen Aufenthaltstitel beantragen. „Bisher durften sich Ukrainer 90 Tage visumsfrei in Deutschland aufhalten“, erklärt Sprecherin Sophie-Marie Stadler vom Landratsamt.

Wegen des Kriegs und der vielen Flüchtenden hat die Europäische Union aber die Massenzustromrichtlinie aktiviert, die Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet eine Aufenthaltserlaubnis gewährt. In Deutschland wird dieser Aufenthaltstitel nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz erteilt. Bayern hat entschieden, die Aufenthaltstitel für Geflüchtete aus der Ukraine vorerst für zwei Jahre auszustellen.

Finanzielle Hilfe für Ukrainer

„Der Aufenthaltstitel ist deshalb so wichtig, weil daran zahlreiche Erlaubnisse geknüpft sind: Geflüchtete dürfen ab Erhalt ihrer vorläufigen Bescheinigung, der sogenannten Fiktionsbescheinigung, über ihr Aufenthaltsrecht nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz in Deutschland arbeiten“, teilt die Sprecherin weiter mit.

Zudem könne jeder Geflüchtete, der seinen Lebensunterhalt derzeit nicht selbst bestreiten könne, einen Antrag auf finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stellen. Im Rahmen dessen können Geflüchtete außerdem finanzielle Unterstützung für Miet- und/oder Nebenkosten erhalten für ihre private Unterkunft, die Landkreisbürger zur Verfügung gestellt haben, und können auch Krankenleistungen erhalten.

Hilfe auf Deutsch und Ukrainisch

Das Landratsamt hat unter www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe unter dem Punkt „Registrierung/finanzielle Unterstützung“ leicht verständliche Leitfäden und Tipps zusammengestellt, die eine schnelle Antragstellung ermöglichen. Alle Anträge können auf Deutsch und Ukrainisch gestellt werden. Die Bearbeitung der Anträge beginne sofort. „Jedoch ist trotz größter Bemühungen zu einer schnellen Abarbeitung alleine schon wegen der sehr, sehr hohen Zahl an zu erwartenden Anträgen mit einer gewissen Bearbeitungszeit zu rechnen“, erklärt Sophie-Marie Stadler.

Der Fachbereich Ausländer- und Asylangelegenheiten werde alle Ressourcen auf die schnelle Abarbeitung der Anträge konzentrieren. Andere Termine müssen deshalb auf das Notwendigste beschränkt werden. Es sei daher mit längeren Wartezeiten für andere Termine zu rechnen.

51 weitere Geflüchtete aus der Ukraine

Unterdessen hat am Dienstag (22. März) ein weiterer Bus mit 51 Geflüchteten aus der Ukraine den Landkreis Miesbach erreicht. Die Geflüchteten waren zuvor im Notquartier an der Messe München. Es handelt sich um 48 Geflüchtete mit ukrainischem Pass und drei Familienangehörige mit anderen Pässen, aber ebenfalls dauerhaftem Aufenthaltsrecht in der Ukraine. Fast die Hälfte der Geflüchteten (23 Personen) sind Kinder.

Die Geflüchteten wurden registriert, auf Corona getestet und mit dem Wichtigsten versorgt. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Miesbach konnten sie zur Ruhe kommen. Gleichzeitig startete im Landratsamt die Unterkunftsvermittlung mit der Suche nach passenden Wohnungsangeboten von Landkreisbürgern. Insgesamt sind nun 880 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis registriert. ksl