Abwinklstraße: Letzte Hürde für Einheimischen-Projekt in Hausham

Die beiden Bebauungspläne für die neue Siedlung Abwinkl haben die letzte Hürde genommen und sind nach ihrer Veröffentlichung rechtskräftig. © Helmut Hacker

Hausham – Der Haushamer Gemeinderat hat den Bebauungsplänen Wohnen für Familien am Huberspitzweg und der Huberbergstraße endgültig grünes Licht gegeben.

Einwände aus der Öffentlichkeit, die sich vorrangig um das Thema Wasser drehten, wurden in der Juni-Sitzung des Gemeinderats in Hausham behandelt, hatten aber auf den Satzungsbeschluss keinen Einfluss.



Die letzten gravierenden Bedenken formulierte ein von Bürgern in Auftrag gegebenes Fachgutachten. Die zentralen Fragestellungen an die Gemeinde waren die Bauwasserhaltung, der Einbau von Drainagen, die Ableitung des Niederschlagswassers und Entfall des geplanten Rückhaltebeckens.



Bauwasserhaltung: Gemeinde Hausham verweist auf Verantwortung des Bauherren

In Sachen Bauwasserhaltung verwies die Gemeinde auf die Verantwortung des Bauherren und der ausführenden Baufirmen, diese im Bedarfsfall beim Landratsamt Miesbach zu beantragen. Bezüglich Drainagen erklärte Bauamtsleiterin Petra Sperl, dass die Baugrundgutachten den Einbau eines Kieskoffers mit einem Geotextil unter der Bodenplatte empfehlen. Weiter heißt es in der Sitzungsvorlage sinngemäß, dass eine Drainage im Kieskoffer bei fachgerechter Ausführung nicht nötig ist.

Zudem sei die Einleitung von Grund- und Quellwasser aus Drainagen laut gemeindlicher Entwässerungssatzung nicht zulässig. Den Verzicht auf das Rückhaltebecken begründete der Beschlussvorschlag mit der Beteiligung des Wasserwirtschaftsamts Rosenheim als fachlich maßgebliche Behörde und des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). Beide Behörden, so Sperl, haben gegen den Entfall des Rückhaltebeckens beziehungsweise der Grünfläche keine Einwände erhoben.

Davon war Marlies Fellermeier-Liebl (FWG) nicht recht überzeugt. Sie zweifelt daran, „dass das alles so klappt“ und zog als Fazit: „Mir tun die Bauherrn jetzt schon leid.“ Dritte Bürgermeisterin Ria Röpfl meinte vorsichtig: „Hoffen wir mal, dass alle Behörden und Ingenieure recht behalten.“ Bürgermeister Jens Zangenfeind warb indes aktiv um Zustimmung: „Irgendwann müssen wir auf die Gutachten Vertrauen und zu einem Schluss kommen.“ Weiter sagte Zangenfeind, dass es natürlich nicht im Sinne der Gemeinde sei, in Haftungsproblematiken zu kommen. Der Rathauschef versprach aber: „Wenn es dennoch zu von uns verschuldeten Fehlern kommt, werden wir dafür gerade stehen.“ Mit Ausnahme von Fellemeier-Liebl gab es aus den Reihen des Gemeinderates keine weiteren Gegenstimmen.



Bereits zuvor räume der Gemeinderat die vom Landratsamt Miesbach vorgebrachten Bedenken vom Tisch, dass ein Unterschreiten des Dachabstandes von den 30 Zentimetern zu einem „äußerst hässlichen Dachversatzdetail führt“. Schließlich ist just in dieser Sache das Gremium den zukünftigen Häuslebauern aus Praxis- und Baukostengründen in einer vorangegangenen Sitzung bereits entgegengekommen. Dementsprechend wurde die Einlassung aus Miesbach lediglich zur Kenntnis genommen

Siedlung bekommt Namen Abwinklstraße

Weiter informiert Zangenfeind, dass sich das Gremium einstimmig darauf geeinigt hat, für die neue Siedlung den Namen Abwinklstraße festzulegen und stellte noch klar: „Entgegen anders lautender Gerüchte sind inzwischen alle Parzellen an Anspruchsberechtigte verkauft. Ebenso steht außer Frage, dass die Lebenshilfe hier eine neue Heimat finden kann.“ Helmut Hacker