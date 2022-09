Ärger in Fischbachau wegen falsch aufgerissener Straße

Dass die Hagnbergstraße vollkommen unnötig aufgeschnitten und dann nur notdürftig geflickt wurde, ärgert Anwohner und Gemeinde maßlos. © Hacker

Fischbachau – Die Hagnbergstraße in Fischbachau ziert seit kurzem auf Höhe des Hammerwirts eine provisorische Flickschusterei. Schuld daran ist eine Baufirma, die im Auftrag der Telekom Kabel verlegen sollte.

Allerdings sollten die auf der Südseite in die Erde. Auch hier wurde danach offensichtlich stümperhaft gearbeitet. Zur Sprache gebracht hat das Lothar Prack (Neue Liste) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Jetzt möchte die Gemeinde Regressansprüche stellen.

So richtig angefressen berichtete Prack, dass ihn der Hammerwirt über die Bauarbeiten informierte und er unmittelbar danach versuchte, einen Verantwortlichen zu finden: „Es war unglaublich, keiner sprach ein Wort Deutsch.“ Nach langem Hin und Her kam heraus, dass die Firma ein Breitbandkabel für die Telekom verlegen sollte. Da stand für Prack fest: „Die graben an der falschen Stelle.“

Schließlich wurden die Asphaltschneider gestoppt und die aufgeschnittene Stelle provisorisch mit Teer geflickt. Die Truppe machte sich dann erneut an der parallel verlaufenden Wendelsteinstraße und damit prinzipiell an der richtigen Seite des Hammerwirts an die Arbeit. Allerdings wurden nach Pracks Begutachtung auch hier die Arbeiten so miserabel ausgeführt, dass nun das Bankett viel höher als die Straße ist und sich bei Regen regelmäßig ein See bildet. Für den Fachmann Prack steht fest: „Das ist alles Pfusch, nicht frostsicher und muss fachmännisch wiederhergestellt werden.“



Von haarsträubenden Beobachtungen in Zusammenhang mit den Arbeiten wusste auch Michael Gartmaier (CSU) zu berichten: „Die Ausschilderung war unter aller Kanone, deswegen mussten zig 40-Tonner im Hof von Herbaria umdrehen.“ Ihn ärgert die Sorglosigkeit, mit der die Arbeiten angegangen werden und auch die fehlende straßenverkehrsrechtliche Anordnung: „Kein Mensch wusste was. Wir müssen uns den Straßenunterhalt irgendwie aus dem Haushalt herausschnitzen und dann kommt eine Firma sonst woher und macht so eine schöne Straße kaputt.“

Für Bernhard Padeller (FaB) ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht: „Lassen wir einen Kostenvoranschlag erstellen, dann haben wir Zahlen auf dem Tisch. Dem Spiel schauen wir schon Jahre zu, jetzt müssen wir uns auch mal wehren.“ Laut Bürgermeister Stefan Deingruber werde es zwar nicht einfach, bei der Telekom den verantwortlichen Ansprechpartner zu finden, aber er sagte zu, Konsequenzen zu ziehen und scharf zu reagieren: „So geht man weder mit den Leuten noch mit der Gemeinde um.“ hac