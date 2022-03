Ärger wegen Parkautomat in Fischbachau: Wirtin der Tregler Alm stinksauer

Von: Martina Fischer

Der Wartungsvertrag ist beschlossen, aber bei den Fischbachauer Parkautomaten gibt es andere Probleme. © Fischer (Archivfoto)

Fischbachau – Parken kostet seit einiger Zeit in Fischbachau – unter anderem an der Tregler Alm. Das hat nun im Gemeinderat für einen Eklat gesorgt.

Die sechs – bald sieben – Parkautomaten in der Gemeinde Fischbachau bringen der Kommune Einnahmen. Allerdings nur, wenn sie vernünftig funktionieren. Grund genug für die Gemeinderäte, sich in ihrer jüngsten Sitzung für einen Wartungsvertrag bei einem externen Dienstleister zu entscheiden. Dass die Automaten auch negative Nebenwirkungen haben, brachte eine Wirtin am Ende der Sitzung im Gremium vor.



Sechs Parkautomaten betreibt Fischbachau aktuell. Am Langlaufparkplatz in Hundham soll zeitnah ein siebter seitens der Firma Bremicker aus Weilheim aufgestellt werden. Das Unternehmen bietet auch an, die Geräte zu warten und zu prüfen. Einmal jährlich würde dies erfolgen. Kostenpunkt: 150 Euro netto pro Stück, inklusive Fahrtkosten.

Wartungsvertrag mit Firma aus Weilheim

Ein Stör- und Schadensdienst erfolgt je nach Aufwand mit Kosten in Höhe von 74 Euro für die Monteursstunde und 90 Cent pro gefahrenem Kilometer plus gegebenenfalls für Ersatzteile. Der Vertrag wird rückwirkend ab Anfang Februar angeboten und läuft erst einmal für ein Jahr.

Störungen gebe es bei den Automaten immer einmal, erläuterte Geschäftsleiter Johann Neundlinger die bisherigen Erfahrungen. Eine Münze, die sich verhakt habe, könnten natürlich auch Gemeindemitarbeiter entfernen, „aber beim Innenleben können unsere Leute nichts machen“. Daher riet er zum Abschluss des Wartungsvertrags. Funktionsfähigkeit bedeute schließlich auch Einnahmen. Einstimmig sprachen sich die Gemeinderäte für diese Vorgehensweise aus. Dabei plädierte Lothar Prack (Neue Liste) dafür, zusätzlich einen Gemeindemitarbeiter im Umgang mit den Automaten zu schulen.

Ärger wegen Automat an Tregler Alm

Letztere können auch ein Ärgernis sein. Das musste Tanja Millauer, Wirtin der Tregler Alm, seit einigen Monaten gehäuft erfahren. Sie bekam den Unmut von Gästen zu spüren. Diese waren der Meinung, dass die Wirtschaft durch die Automaten zusätzlich Geld einnehmen wolle.

„Ihr habt die Parkautomaten hingestellt und weder dem Grundstücksverpächter, noch uns etwas gesagt – und auf den Tickets steht Tregler Alm“, sagte sie in Richtung der Gemeindemitarbeiter. Nun gebe es böse Kommentare im Internet und auch vor Ort.

Vorschlag für Halbtagesticket

Man hätte bei der Suche nach einem Namen für den Standort sensibler vorgehen können, etwa mit „Wanderparkplatz Schwarzenberg“. So würde dem Gastronomiebetrieb Geldgier vorgeworfen, obwohl dieser mit den Automaten nichts zu tun habe. Auch hätten Gäste bereits verhandelt, ob die Gebühr von der Rechnung für verzehrte Speisen und Getränke abgezogen werden könne. Zudem seien Umsatzeinbußen zu beklagen. „Das ist eine ungute Sache“, resümierte Wirtin Tanja Millauer.

Ihrer Meinung nach ebenfalls ungut: Wie die Gebühren gestaffelt sind. Zwei Stunden Parken sind gratis. Ansonsten wird ein Tagesticket für 5 Euro fällig. Wer mit Kindern zur Tregler Alm unterwegs sei, brauche fast schon eine Stunde für die einfache Strecke. Dann bleibe keine Zeit mehr für den Besuch der Einkehr – oder es müsse vorab gleich das Ticket für einen ganzen Tag bezahlt werden. Der Vorschlag der Wirtin: Eine Art Halbtagesticket einführen.



Bergwacht hat ebenfalls ein Problem

„Es tut uns leid wegen des Ärgers“, erklärte Geschäftsleiter Johann Neundlinger. Man wolle sobald wie möglich einen Gesprächstermin mit allen vereinbaren, die Probleme mit den Parkautomaten hätten.



Dazu solle auch die Bergwacht gehört werden, merkte ein anderer Besucher der Sitzung an. Man habe sich an die Gemeinde wegen eines Gratis-Parkscheins für Einsatzfahrzeuge gewandt, wie dieser etwa auch in Bayrischzell Usus sei. In Fischbachau sei nichts vorangegangen. Man würde schon ewig betteln, sagte er. Der Vorschlag seitens des Geschäftsleiters für eine schnelle Lösung: Einen Zettel mit der Aufschrift „Bergwacht im Einsatz“ ins Auto legen. „Dann passt es“, fand Johann Neundlinger. maf