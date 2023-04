Agatharied: Geplante Krankenhausreform der Koalition bereitet Klinikum Sorge

Von: Fridolin Thanner

Das Krankenhaus Agatharied sichert die medizinische Versorgung im Landkreis. Und diese sieht die Klinikleitung durch die Gesundheitsreform gefährdet. © Fridolin Thanner

Agatharied – Das Krankenhaus Agatharied bietet umfassende Versorgung. Wie lange noch, darüber sorgen sich die Verantwortlichen wegen der geplanten Krankenhausreform.

Ob zur Geburt, nach einem Unfall oder zur Behandlung lebensbedrohender Krankheiten – das Krankenhaus Agatharied bietet eine umfassende Versorgung. Wie lange noch, darüber machen sich die Verantwortlichen der Klinik große Sorgen. Sie wenden sich wegen der von Bundesregierung geplanten Krankenhausreform mit eindringlichen Worten an die Politik.



Noch sind Fragen zur Klassifizierung offen, ebenso in welche der fünf Kategorien das Krankenhaus Agatharied eingeteilt wird. Denkbar und „derzeit zumindest nicht ausgeschlossen“ ist laut dem Schreiben die zweite von fünf Stufen. Das hätte gravierende Folgen, denn dieses Level 1n komme „einem Pflegeheim mit ambulanter Basisnotfallversorgung“ gleich, „dessen Versorgungsniveau noch unterhalb der durch uns bereits 1998 geschlossenen Krankenhäuser liegen würde“. Die Verantwortlichen des Agatharieder Krankenhauses, Verwaltungsrat, Vorstand und Klinikleitung, halten die Klassifizierung für „existenzgefährdend für die gesamte medizinische Versorgung im Landkreis und der Region“.

Klinik mit Einstufung in Kategorie eins oder zwei „nicht existenzfähig“

„Für den Erhalt einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung unserer Bevölkerung vor Ort“ ist die gemeinsame Stellungnahme von Verwaltungsrat, Vorstand und gesamter Klinikleitung überschrieben. Das Papier ging auch an die örtlichen Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (CSU) und Karl Bär (Grüne) sowie Andrew Ullmann (FDP). Die Bundespolitiker werden gebeten, „ihren Einfluss in dieser Sache geltend zu machen“. Es gehe darum, die „sehr gute medizinische Versorgung in der Region“ zu sichern und für das Kreiskrankenhaus Planungssicherheit zu schaffen. Mit einer Einstufung in Kategorie eins oder zwei wäre das Haus „nach unserer Einschätzung nicht existenzfähig“, heißt es in der Stellungnahme.



In Agatharied werden jährlich rund 20.000 stationäre und 30.000 ambulante Patienten versorgt. „Dass auch unser gut ausgelastetes Krankenhaus Agatharied, wie die meisten Krankenhäuser in Deutschland, nicht kostendeckend arbeiten kann, ist insbesondere den bereits seit Jahren zu knappen Mitteln der Betriebskostenfinanzierung geschuldet.“ Deshalb sehen die Verantwortlichen durchaus Reformbedarf, doch nicht wie von der Ampel-Koalition geplant: „Eine Klinikreform ohne Berücksichtigung der spezifischen Versorgungsbedarfe der jeweiligen Region ist realitätsfern und in der vorliegenden Form eine Bedrohung für die medizinische Versorgung insgesamt.“ Immerhin attestiere ein aktuelles Gutachten dem Agatharieder Krankenhaus „eine zu 100 Prozent bedarfsgerechte Versorgung und einen dauerhaften Bedarf von rund 360 Planbetten bis in das Jahr 2029“.

Komme jedoch die Klinikreform wie von der Koalition geplant, wäre unter anderem die Versorgung von zeitkritischen Notfällen, etwa bei Herzinfarkten und Schlaganfällen, gefährdet. Auch die Geburtshilfeabteilung, die Teile der Nachbarlandkreise mitversorgt und jährlich bis zu 1.500 Geburten leistet, müsste wohl schließen. Für die Verantwortlichen des Kreiskrankenhauses steht fest, dass mit der Reform „falsche Prioritäten“ gesetzt würden. Es müssen dringend Änderungen erfolgen.