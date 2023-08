Pflegefachhelfer feiern Abschluss: Landrat und Bürgermeister gratulieren

Die erfolgreichen Absolventen der Berufsfachschule für Pflegefachhilfe des Krankenhauses Agatharied gratulierten Olaf von Löwis, Jens Zangenfeind, Markus Rehm (Ärztlicher Direktor), Pflegedirektor Sven Steppat, Sandy Dietzsch (Pflegedienstleitung), Personalrats-Vorsitzende Birgit Kleber sowie Gabriele Schmidl (Schulleitung) und Stellvertreterin Claudia Böker. © KKH

Agatharied – Fachkräfte sind rar. Da ist es natürlich ideal, wenn man sie selber ausbilden kann. Deshalb ist die Freude im Kreiskrankenhaus Agathried groß, dass dort sieben Schüler der Berufsfachschule ihre Ausbildung zum Pflegefachhelfer erfolgreich abgeschlossen haben.

„Die Pflegekräfte leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung“, erklärte Landrat Olaf von Löwis. „Sie sind diejenigen, die sich um das Wohl der Patienten kümmern und ihnen in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Ihr Einsatz und ihre Kompetenz sind von unschätzbarem Wert. Umso mehr freue ich mich über jeden einzelnen Absolventen ganz besonders“, gratulierte von Löwis zusammen mit Bürgermeister Jens Zangenfeind. Ein besonderer Erfolg für das Krankenhaus ist, dass alle Schüler die Ausbildung bestanden haben, Gökhan Avci ist Klassenbester mit der Note 1,1. Fünf bleiben im Haus angestellt, zwei weitere machen die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft.



Gemeinsam mit Landrat und Bürgermeister überreichte Krankenhaus-Vorstand Benjamin Bartholdt die Abschlusszeugnisse. „Wir sind sehr stolz auf das Engagement und die Entwicklung unserer Auszubildenden“, lobte Bartholdt, „und gleichzeitig freuen wir uns, fast alle von ihnen als neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu dürfen oder sie in den nächsten Abschnitt ihrer Pflegekarriere mit einer weiteren Ausbildung zu begleiten“. Die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhilfe vermittelt ein breites Spektrum an Fachwissen und praktischen Fähigkeiten. Absolventen können in Krankenhäusern, in der stationären Altenhilfe, in der ambulanten Pflege sowie in Rehabilitationskliniken arbeiten. ft