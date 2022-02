Agrarministerin Michaela Kaniber würdigt Arbeit der Alpen-Modellregionen

Teilen

Geitau in der Gemeinde Bayrischzell ist eine der beiden Alpen-Modellregionen, die nun von Ministerin Michaela Kaniber gewürdigt wurden. © StMELF

Landkreis – Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber hat die Arbeit der Alpen-Modellregion Schlierach/Leitzachtal als erfolgreich und beispielgebend gewürdigt.

Die beiden Alpen-Modellregionen Weitnau/Missen-Wilhams in Schwaben und Schlierach/Leitzachtal in Oberbayern haben in fast drei Jahren eine erfolgreiche und beispielgebende Arbeit geleistet. Das hat Agrarministerin Michaela Kaniber zum Abschluss des Projekts deutlich gemacht.

„Veränderung braucht engagierte Menschen, die in ihrer Heimat und für ihre Heimat etwas bewegen wollen“, sagte die Ministerin jüngst in München. „Bayern hat viele solche Macher und Pioniere mit tollen Ideen. In den beiden Gemeindeverbünden im Oberallgäu und am Schliersee haben Bürger gemeinsam und mit Leidenschaft viele wegweisende Projekte auf die Beine gestellt.“

2018 zu Alpen-Modellregionen erklärt

Die positive Bilanz der beiden Alpen-Modellregionen werde auch von der Universität Eichstätt bestätigt, welche die Arbeit begleitet hat. Der Förderansatz sei laut den Wissenschaftlern beispielhaft für zukunftsweisendes Vorgehen in der ländlichen Entwicklung.

Die beiden Zusammenschlüsse in der Region Weitnau/Missen-Wilhams mit dem Markt Weitnau und der Gemeinde Missen-Wilhams sowie in der Region Schlierach/Leitzachtal mit den Gemeinden Bayrischzell, Hausham und Fischbachau sowie dem Markt Schliersee hatten in einem Wettbewerb mit ihren Konzepten überzeugt und waren 2018 zu staatlich anerkannten Alpen-Modellregionen erklärt worden.

Diese wurden seitdem beim Umsetzen ihrer Ideen begleitet und finanziell unterstützt. Damit wurden neue Impulse gesetzt, um die Kommunen zukunftsträchtig zu entwickeln. Die Projekte reichen von neuen touristischen Konzepten und klima­freundlicher Landwirtschaft bis zur Errichtung von Jugendtreffs und Co-Working-Stationen.

Mehr als zwei Dutzend kreative Projekte

Mehr als zwei Dutzend kreative Projekte wurden initiiert und dabei die besonderen Erfordernisse des Alpenraums berücksichtigt. Die Projektbegleitungen wurden dabei mit 75 Prozent von den Ämtern für ländliche Entwicklung gefördert. Einige der Projekte werden nach Aussage der Ministerin über bestehende Förderprogramme der ländlichen Entwicklung wie Leader, Flur Natur oder Dorferneuerung weiter unterstützt.

„Mit unseren vielen Modellprojekten für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum haben wir beste Erfahrungen gemacht – beispielsweise Öko-Modellregionen oder die Initiative „Heimat Unternehmen“. Das Erfolgsrezept dabei ist, dass wir immer auf Eigenverantwortung sowie das Zusammenspiel von regionalen Entscheidungsträgern und unternehmerischen Menschen setzen“, erklärt die Ministerin abschließend. „So tragen die Projekte den regionalen Besonderheiten Rechnung. Die gesamte Region profitiert nachhaltig davon.“ ksl