Aktion Wunschzettelbaum bringt Kinderaugen zum Leuchten/ Dank an Engel

Von: Sabrina Winklmaier

Zahlreiche „Engel“ kamen zur Dankesfeier für die Wunschzettelbaum-Aktion ins Autohaus Weingärtner. Diakon Andreas Marx (l.), Petra Schubert (Kreisgeschäftsführerin der Caritas Miesbach 3.v.l.) und Landrat Olaf von Löwis (5.v.l.) dankten den Ehrenamtlichen. © Winklmaier

Miesbach – Seit 2009 organisiert die Caritas Miesbach den Wunschzettelbaum, an dem einkommensschwache Familien Weihnachtswünsche der Kinder aufhängen können. Von Anfang an steht der Baum jedes Jahr im Miesbacher Autohaus Weingärtner. Ehrenamtliche Helfer, liebevoll genannt „Engel“, bringen die Geschenke dann an Heilig Abend zu den Familien. Die Caritas dankte den Helfern am vergangenen Montag für ihren Einsatz.



„Engel sind Boten Gottes, sie sind Überbringer von Freude und Retter in der Not“, eröffnete Petra Schubert, Kreisgeschäftsführerin des Caritas Zentrums Miesbach die Dankesfeier für „ihre“ Engel. Ihre Engel sind insgesamt 18 ehrenamtliche Bürger, die bei der Aktions Wunschzettelbaum die Weihnachtspräsente an die entsprechenden Familien verteilen.

Seit 2009 bietet die Caritas Miesbach im Landkreis dieses Angebot an. Einkommensschwache Familien können sich in der Vorweihnachtszeit bei der Caritas melden und ihren Kindern einen Wunsch im Wert von maximal 50 Euro ermöglichen. Die Wünsche werden auf Zettel geschrieben, anonymisiert und an den Wunschzettelbaum aufgehangen. Vor Weihnachten konnten man sich einen oder mehrere Wünschen herunter nehmen, besorgen und schön verpackt wieder unter den Baum legen.

Seit 13 Jahren steht der Wunschbaum zur Vorweihnachtszeit im Miesbacher Autohaus Weingärtner. „Das ist das Highlight im Jahr für uns, meist sind auch mehr Geschenke unterm Baum, als eigentlich aufgeschrieben waren“, sind sich die Angestellten des Autohauses einig.



Landrat Olaf von Löwis betonte die Dringlichkeit des Wunschzettelbaums: „Obwohl der Landkreis Miesbach zu einem der Reichsten in ganz Deutschland gehört, wird die Zahl von Geringverdienern und ärmeren Bürgern immer größer.“



Dieses Jahr trugen die Engel insgesamt 155 Päckchen in 74 Familien aus. Neben Puppen und Bausteinen waren ferngesteuerte Autos und Flugobjekte oft gefragt, aber auch Gesellschaftsspiele und für die Jugendlichen auch mal ein Parfüm oder eine elektrische Zahnbürste. „Klamotten gibt es erst für Kinder ab 13 Jahren“, erklärt Schubert, .



Als Dankeschön für ihre Arbeit bekamen die 18 Engel einen kleinen Porzellanengel von der Caritas und eine Tüte Pralinen „für genug Kraft“ vom Autohaus überreicht. „Am schönsten wäre es natürlich, wenn es diese Aktion gar nicht mehr brauchen würde“, meinte Schubert abschließend.