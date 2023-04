Weiter strenge Auflagen zur Entsorgung von Laubgehölzen

ALB: Keine Spur vom Käfer in Miesbach – Weiter Auflagen für Holzentsorgung

Von: Sandra Hefft

Von Lockfalle bis Spürhund: Im Einsatz gegen den ALB gibt es viele Möglichkeiten. © Sandra Hefft

Miesbach – Die LfL hat im Bezug auf den Asiatischen Laubholzbockkäfer gute Neuigkeiten für Miesbach: „Es wurden keine befallenen Bäume oder Sträucher gefunden.“

Das winterliche Kronen- und Boden-Monitoring in der Fokuszone zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in Miesbach ist abgeschlossen: „Es wurden keine befallenen Bäume oder Sträucher gefunden“, meldet die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL).

Die LfL hatte geschulte Baumkletterer beauftragt, in den Kronen der Wirtsbäume ebenso wie in den kleineren Bäumen und Sträuchern nach Befallsmerkmalen des gefährlichen Quarantäneschädlings zu suchen. Wie schon in den vergangenen Jahren wurden die Baumkronen in der sogenannten Fokuszone – also im Umkreis von 500 Metern um die ursprünglich befallenen Bäume – auf Anzeichen des ALB untersucht. Sträucher und schwächere Bäume, die nicht beklettert werden können, wurden vom Boden aus in Augenschein genommen.



Den Rest der Quarantänezone mit ihren rund viereinhalb Kilometer Durchmesser und rund 16 Quadratkilometer Fläche, kontrollieren die Pflanzengesundheitsinspektoren der LfL beim sogenannten Bodenmonitoring. Im weiteren Jahresverlauf werden sie wieder in den Siedlungsbereichen von Garten zu Garten gehen und die potenziellen Wirtspflanzen wie Ahorn, Birke, Erle, Buche und Kastanie nach ALB-Symptome untersuchen.



Auch spezielle Fangbäume werden heuer wieder von der LfL aufgestellt und regelmäßig auf Befallsanzeichen untersucht. „Abgesehen von den Fangbäumen, die nach ihrem Einsatz vernichtet werden, gilt bis zum Ende der Quarantänezeit, den 31. Dezember 2024 weiterhin ein Pflanzverbot in der Befallszone für potenzielle Wirtspflanzen“, erklärt die LfL. Dazu gehören Schmetterlingsflieder, Haselnuss, Vogelbeere, Apfel- und Birnbäume. Einzige Ausnahme sind die intensiv kontrollierten Fangbäume.



Vor der nächsten Flugzeit ab etwa Mitte Mai des ALB werden wieder Lockstofffallen zum Einsatz kommen. „Während beim Einsatz dieser Fallen in Miesbach bislang keine Käfer in Fallen gefunden worden waren, bestätigen die Fänge in anderen Befallsgebieten deren Wirksamkeit als weiteres Monitoringinstrument“, erklärt die LfL. Sie dienen nicht dem „Massenfang“, sondern sollen anzeigen, ob überhaupt Käfer vorhanden sind.



Weiter strenge Auflagen zur Entsorgung von Laubgehölzen

Besondere Auflagen gelten weiter bei der Entsorgung von Schnittgut von Laubgehölzen. Abgeschnittene Äste und Zweige von Laubbäumen und -sträuchern dürfen weiter auf dem eigenen Grundstück als Brennholz oder als Mulch verwenden werden. Des Weiteren besteht der Sammelplatz auf der Waitzinger Wiese: Dort muss der Familienname und die Anschrift des Grundstücks angegeben werden, von dem das Holz stammt. „Nur so kann bei einem Fund die Herkunft zurückverfolgt werden“, erklärt die LfL. Das Holz wird von den Fachleuten der LfL auf ALB-Anzeichen kontrolliert. „So gibt es ein dichtes Raster an Proben über die ganze Quarantänezone hinweg und die Wahrscheinlichkeit, dass ein bisher übersehener ALB-Befall auf diesem Wege doch noch entdeckt wird, ist dadurch sehr groß.“ Auf keinen Fall darf Schnittgut von Wirtspflanzen aus der Quarantänezone heraus oder innerhalb der Quarantänezone hin und her transportiert werden. Damit wird eine unabsichtliche Verbreitung des ALB verhindert.