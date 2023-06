Alpentriathlon in Schliersee: Straßensperrungen und Änderung bei Buslinie

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Am Sonntag wird‘s in Schliersee wieder sportlich. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Schliersee – Am Sonntag findet wieder der Alpentriathlon in Schliersee statt, mehr als 700 Sportler werden erwartet. Das Großereignis macht Straßensperrungen nötig.

Mehr als 700 Sportler erwarten die Veranstalter zur 34. Auflage des Alpentriathlons in Schliersee am Sonntag (25. Juni). Der Klassiker ist wieder ein Wettkampf der Bundesliga. Der Startschuss fällt um 9 Uhr für das Rennen über die Kurzdistanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40,1 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen neben der Vitalwelt am Schliersee.

Die Radstrecke führt wieder zum Spitzing, so dass es im Bereich Schliersee – Neuhaus – Aurach – Spitzingsee – Valepp von 9 bis etwa 14 Uhr zu Sperrungen kommt. Daher kommt es an dem Tag auch zu Änderungen im Busverkehr. Unter anderem fährt Linie 9552 vom Leitzachtal nur bis Fischbachau Bahnhof und von dort wieder zurück. Die RVO bietet aber auch kostenlose Sonderfahrten um 9.15 und 10.15 Uhr vom Bahnhof Schliersee zum Spitzing.