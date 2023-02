Am alten Haushamer Rathaus: Krankenhaus sichert sich 34 Wohnungen

Die Nachfrage für die 85 Wohnungen ist groß: Die sechs Wohnblöcke am alten Rathaus wachsen täglich in die Höhe. © Helmut Hacker

Hausham – Die Häuser auf dem Areal des alten Rathauses in Hausham wachsen an. Viele Wohnungen hat sich bereits das Krankenhaus Agatharied gesichert.

Die sechs Wohnblöcke auf dem Areal des alten Rathauses in Hausham wachsen jetzt zügig in die Höhe. Von den 85 Wohnungen hat sich bereits 34 das Krankenhaus gesichert. Der Bauträger schätzt, dass die Blöcke im Jahr 2024 bezugsfertig werden. Mit den Worten „Jetzt geht es richtig los“, begann kürzlich Projektentwicklerin Eva-Maria Klappauf von der Schlierach GmbH ihren Vortrag zum aktuellen Stand der Wohnbebauung am alten Haushamer Rathaus.

Zwar gab es, wie Klappauf einräumte, speziell bei der barrierefreien Unterführung der Bundesstraße 307 Schwierigkeiten, diese sollen aber in den nächsten Tagen soweit behoben sein, dass die Rampe zumindest wieder nutzbar ist. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass dieser Bauabschnitt bis April mangelfrei übergeben werden kann“, versprach Klappauf.

In der öffentlichen Sitzung informierte sie zudem darüber, dass inzwischen mit dem Krankenhaus Agatharied Verträge zur Anmietung von zwei der sechs Blöcke geschlossen wurden. Bisher war zwar bekannt, dass sich ein großer Arbeitgeber um Wohnungen bemüht hatte, dessen Name wurde aber noch unter Verschluss gehalten. Mit leicht geänderten Schnitten konnten in den beiden Gebäuden 34 Personalwohnungen als Appartements realisiert werden, die laut Bürgermeister Jens Zangenfeind für die Gewinnung von Fachkräften „Gold wert“ sind.



Zwei der Blöcke mit zusammen 23 Wohnungen werden im Rahmen der einkommens­orientierten Förderung (EOF) zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums gebaut. Das Interesse an diesen Mietwohnungen ist, wie Zangenfeind sagte, hoch: „Wir arbeiten hier gut und transparent mit der Schlierach GmbH zusammen.“

Die Schlierach GmbH selbst behält auf zwei Blöcken mit je 14 Wohnungen die Hand und vermietet diese auf dem freien Markt. Dass für diese Wohnungen die Bewerberzahl hoch ist, bestätigte Petra Haberl von der Schlierach GmbH: „Wir haben derzeit für die 28 Wohnungen rund 100 Interessenten.“ Die Befürchtung von Peter Wagner (SPD), ob denn darunter viele Auswärtige seien, zerstreute Haberl: „Die meisten kommen aus Hausham oder der näheren Umgebung. Viele von ihnen möchten sich im Alter verkleinern, aber trotzdem hier wohnen bleiben.“

Auch in Sachen Heizung hat sich etwas getan. Auf Nachfrage von Harda von Poser (Grüne) sagte Klappauf, dass man sich vom ursprünglichen Gasanschluss verabschiedet habe und stattdessen auf Wärmepumpen setze: „Wir haben da jetzt mehr Geld in die Hand genommen, was sich aber bei den Nebenkosten günstiger auswirken wird und bei einem Objekt dieser Größe heute einfach mehr Sinn macht.“ Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass die Anlage relativ verlustfrei in der Tiefgarage aufgestellt werden kann. Helmut Hacker