Bauerntheater, Gerhard Polt und Timm Tzschaschel feiern heuer Jubiläen

Am 6. Oktober: Schlierseer Kulturherbst startet zum 14. Mal

Johannes Wegmann (l.) und Kuramtsleiter Mathias Schrön freuen sich auf einen goldenen Oktober mit Kunst und Kultur – beim 14. Schlierseer Kulturherbst. © Weber

Schliersee – Am 6. Oktober beginnt wieder die beliebte Veranstaltungsreihe Schlierseer Kulturherbst. Auf dem Programm stehen unter anderem Gerhard Polt und Helmfried von Lüttichau.

Seit 15 Jahren ist Johannes Wegmann das Herz und der Motor des Schlierseer Kulturherbstes. „Ohne ihn gäbe es keinen Kulturherbst“, betont Kuramtsleiter Mathias Schrön. Das gesamte Team freut sich auf die kommende 14. Ausgabe der Veranstaltungsreihe. Diese findet von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 30. Oktober, statt.



Was den Kulturherbst in Schliersee schon immer ausmacht, ist die richtige Mischung: Auf der einen Seite bekommen junge Künstler eine Bühne, andererseits stehen auch Größen wie Gerhard Polt und Helmfried von Lüttichau auf dem Programm. „Tradition ist immer das eine Standbein des Kulturherbstes und das andere ist, etwas Neues zuzulassen – das macht Spaß“, sagt Johannes Wegmann, Vorsitzender des Touristik-Vereins in Schliersee und Initiator des Kulturherbstes.

Neu entwickelt hat Wegmann heuer eine Kunstwanderung mit Manfred Mayerle (bildender Künstler) und Bildhauer Hubert Maier. „Das ist eine Ausstellung auf Wanderschaft“, erklärt er. An den sechs Spielstätten stellen die beiden Künstler in Farbe und Stein aus. Donnerstags wird es die Gelegenheit geben, mit den Künstlern den Kunstpfad zu erleben. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr in der Vitalwelt.



Großen Wert legt Johannes Wegmann auf die Vielfalt des Schlierseer Festivals. Von den „Drumstars“, bei denen das Bauerntheater beben wird, über die Landkreismusiker „Dos Hombres“, einem Jazz-Konzert mit dem „Matthias Gmelin Quintett“, „Geistlicher Volksmusik“, bis hin zu „Barocktanz in historischen Kostümen“, sollte für jeden etwas dabei sein.



Bauerntheater, Gerhard Polt und Timm Tzschaschel feiern heuer Jubiläen

Heuer steht der Kulturherbst im Zeichen der Jubiläen: Polt und Tzschaschel, die beide ihren 80. Geburtstag feiern, sind von Anfang an treue Wegbegleiter des Festivals. Gerhard Polt kommt mit den „Wellbrüdern aus‘m Biermoos“ und Timm Tzschaschel gestaltet wie gewohnt ein Festkonzert – diesmal: „Sonnengesang und Chorfantasie“. „Seit über 25 Jahren prägt er bereits das klassische Leben in Schliersee“, betont Wegmann. Neu in diesem Jahr ist, dass der Chor auf der Galerie im Bauertheater stehen wird.

Aber auch das Bauertheater Schliersee selbst wird gefeiert. Zum 130-jährigen Bestehen wird ein Festabend mit Schwerpunkt „Xaver Terofal“ veranstaltet. Auch das Bauerntheater-Stück „Geierwally“ ist Teil des Programms.

Kulturherbst ist Landkreis-Festival

Johannes Wegmann betont auch, dass er den Schlierseer Kulturherbst als Landkreis-Festival sieht. So habe man beispielsweise den Tegernseer Motetten-Chor, der aus brandschutzgründen mit seinem Jubiläumskonzert nach Hausham ausweichen muss, in das Programm aufgenommen. „Kultur muss übergreifend sein“, sagt er. Das Abschlusskonzert, eine Matinee wird zu Ehren der Jubilare Polt und Tzschaschel veranstaltet. Es spielen Bruno di Girolamo (Klarinette) und Frederica Simonelli (Klavier) das Konzert „Il Concerto Ritrovato“.



Das ganze Programm zum Nachlesen gibt‘s hier. Karten für die Veranstaltungen sind in der Gäste-Information in Schliersee und bei München Ticket erhältlich. jw