Projekt geplant: Bauen Hausham und Miesbach eine Jugendfreizeitanlage in Haidmühl?

Teilen

Vergleichbar dem Bike-Spielplatz in Brannenburg könnte in Hausham ein Pumptrack mit natürlichen Mitteln entstehen als Teil einer interkommunalen Jugendsportanlage mit Miesbach. © Gemeinde Hausham

Hausham – An der kommunalen Grenze zwischen Hausham und Miesbach soll eine Jugendfreizeitanlage entstehen. Auch ein Skaterpark scheint denkbar.

Die Kommunen Hausham und Miesbach überlegen, im Bereich ihrer Grenze in Haidmühl neben dem Radweg von Miesbach nach Agatharied eine Jugendsportanlage zu bauen. Hausham hat in der Aprilsitzung des Gemeinderats bereits grünes Licht gegeben, auf seiner Flur die Errichtung eines Pumptracks für Fünf- bis Zwölfjährige zu prüfen. Außerdem ist an einen Basketballkorb auf dem Grundstück der ESB Südbayern (ESB) gedacht. Die Entscheidung, ob Miesbach mit einer Skateranlage in unmittelbarer Nähe nachzieht, wird voraussichtlich in der Stadtratssitzung Ende April fallen.

Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind sagte, kam der Miesbacher FWG-Stadtrat Markus Seemüller vor gut einem halben Jahr auf ihn zu und informierte ihn, dass die Nachbargemeinde im Bereich Haidmühl über eine Skateranlage nachdenke. Mit im Boot soll zudem die ESB sein, die im Bereich Haidmühl ein kleines Gebäude unterhält, auf dessen befestigten Vorplatz ein Basketballkorb aufgestellt werden könnte. So der bisherige Plan.

Pumptrack auf Areal grundsätzlich denkbar

Wie fast überall gibt es auch bei den Kindern in Hausham schon lange den Wunsch nach Skaterplatz und Pumptrack. Deshalb hat Zangenfeind mit seinem Miesbacher Amtskollegen Gerhard Braunmiller gesprochen, ob ein interkommunales Projekt sinnvoll wäre. Inwieweit die Miesbacher Pläne gediehen sind, wollte Zangenfeind nicht kommentieren, weil darüber erst Ende April im Stadtrat abgestimmt werden soll.

Allerdings wurde von Hausham bereits bei den zuständigen Behörden angefragt, ob eine solche Anlage im Bereich des Wasserschutzgebietes überhaupt möglich wäre. Demnach wäre ein Pumptrack auf dem schmalen, rund 1.200 Quadratmeter großen Areal grundsätzlich denkbar, wenn er aus natürlichen Materialien geschaffen werde und ohne Bodenversiegelung auskomme.

Bike-Spielplatz in Brannenburg als Vorbild

Als grobe Kostenschätzung nannte Zangenfeind 50.000 Euro. So viel kostete der Ende 2018 eröffnete, aber im Vergleich zu Hausham deutlich größere Bike-Spielplatz in Brannenburg, der von seiner Anlage her aber vergleichbar ist. Kämmerer Martin Reisberger geht davon aus, dass die Kosten zu etwa 50 Prozent über das Leader-Programm gefördert werden könnten.

Wenn das Projekt umgesetzt wird, sollen die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden. Wie, erläuterte Lena Renner, die im Landratsamt für kommunale Jugendarbeit zuständig ist: „Wir möchten die Kids in ihrer Sprache in den Schulen und dem Jute ansprechen und zum Mitmachen einladen. Was gemeinsam erarbeitet wird, wird mehr wertgeschätzt.“ Eine super Idee, fand Erich Kogler (FWG), der gerne noch einen Schritt weitergehen würde: „Wenn die Jugendlichen dann auch noch selbst mitarbeiten können, wäre es noch besser.“

Kritik an Plänen in Hausham

Strikt gegen die Anlage war Thomas Danzer (SPD): „Die Zone Wasserschutzgebiet ist zu sensibel, um darauf eine Freizeitanlage zu bauen. Das müssen auch Jugendliche lernen.“ Dem entgegnete Zangenfeind, dass den Heranwachsenden genau das vermittelt werden könnte, wenn sie mit in die Planungen einbezogen werden.

Harda von Poser (Grüne) und Markus Czernik (CSU) zweifelten daran, dass die Haushamer Kinder und Jugendlichen viel von der Anlage hätten, weil sie viel näher an Miesbach und zu weit weg ist. Dazu meinte Renner: „Glauben Sie mir, wenn die Kinder das möchten, werden sie auch von Hausham aus hinfahren.“

Mehrheitlicher Beschluss im Gemeinderat

In einem Aufrechnen sah auch Zangenfeind keinen Sinn: „Da sollten wir im Sinne der Kinder nicht in ganz so engen Gemeindegrenzen denken.“ Diese Aussage unterstützte Erich Eckmair (CSU), der selbst als Schöffe am Amtsgericht tätig ist: „Jede Minute, in der Jugendliche sinnvoll beschäftigt sind, zahlt sich aus.“

Auch in Ermangelung eines Alternativstandorts wurde schließlich gegen die drei Stimmen aus der SPD-Fraktion entschieden, die Planungen weiterzuverfolgen sowie Angebote einzuholen und Fördermittel zu beantragen. hac