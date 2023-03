Am helllichten Tag in Hausham: Versuchter Einbruch mit Feuerlöscher

Von: Sandra Hefft

Teilen

Mit einem Feuerlöscher wollte der Einbrecher die Tür einschlagen. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Hausham – Am Samstagmorgen versuchte ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Hausham, eine Wohnungstür aufzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag (11. März) wurde der Polizeiinspektion Miesbach ein Wohnungseinbruch an der Nagelbachstraße in Hausham gemeldet. „Dieser ereignete sich gegen 9 Uhr zu unglaublicher Tageszeit“, erklärt die Polizei.

Eine Nachbarin sei durch starke Schlaggeräusche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgeschreckt worden, heißt es im Bericht. Darauf sah sie durch ihren Türspion, „wie der alleinhandelnde männliche Täter, auf die gegenüber befindliche Wohnungstür der Nachbarin einwirkte“. Dies misslang, der Täter verschwand.

Später stellte sich heraus, dass der Feuerlöscher des Hauses zum Einschlagen der Wohnungstür verwendet wurde.

Der Täter wird beschrieben als: schlank, etwa 1,80 Meter groß, vollkommen schwarz gekleidet, die Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Polizeiinspektion Miesbach bittet um Hinweise zu Tat und Täter unter Telefon 08025/2990.