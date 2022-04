Ambulantes Kinderhospiz: Therapiehund Sheela hilft im Raum Rosenheim

Therapiehündin Sheela unterstützt das Zentrum Südostoberbayern der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München mit Sitz in Rosenheim. © AKM

Landkreis – Seit Kurzem unterstützt Therapiehündin Sheela das Zentrum Südostoberbayern der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München in Rosenheim.

Das Zentrum Südostoberbayern der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) mit Sitz in Rosenheim freut sich über eine neue vierbeinige Mitarbeiterin: Therapiehündin Sheela.

Einfach für ein paar Minuten in den Moment hineinfallen lassen, loslassen und Wärme spüren – in Krisensituationen des Alltags sind diese Augenblicke so kostbar. Wenn Daniela Safajoo, Fachkraft für Kinderhospizarbeit im Zentrum Südostoberbayern der Stiftung AKM, mit ihrer Hündin Sheela Familien mit einem schwer kranken Kind oder Elternteil besucht, ist die Freude daher jedes Mal riesengroß. Doch nicht nur die erkrankten Kinder oder Geschwister freuen sich über den vierbeinigen Besuch, auch die Mamas genießen die Kuschelzeit, um neue Kraft zu tanken.

„Sheela ist fast wie eine Katze, total verschmust“, sagt Daniela Safajoo. Der Hund ist sieben Jahre alt und ein Mix aus Schäferhund und Berner Sennenhund. Für das AKM-Zentrum ist sie zusammen mit Daniela Safajoo als Therapiehund unterwegs und darf in dieser Funktion sogar in Kliniken. Ihre Aufgabe ist klar: Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Ab und zu stehen auch knifflige Suchspiele oder eine entspannte Gassi-Tour auf dem Programm. Letztlich gehe es immer darum, unbeschwerte Momente zu schaffen – mögen sie auch noch so kurz sein. „Sheela hat ein ganz besonderes Gespür für Menschen, die Zuneigung brauchen“, erklärt Daniela Safajoo. Und die gibt sie dann auch.

„Mit diesem besonderen Gespür schafft es Sheela, ohne Worte Brücken zu bauen. Gerade bei Kindern, die sich nicht verbal ausdrücken möchten oder können, schafft sie so eine Atmosphäre des Vertrauens“, berichtet die Expertin. Den beruhigenden und stabilisierenden Effekt, den der Umgang mit Tieren haben kann, möchten auch die anderen Kollegen im Zentrum Südostoberbayern nun verstärkt nutzen, weshalb Sheela auch interne Fortbildungen zur Arbeit mit Therapiehunden anbietet.

Weitere Informationen über die Arbeit der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, speziell auch im Raum Südostoberbayern gibt es unter www.kinderhospiz-muenchen.de. Viele betroffene Familien wissen nicht, dass es uns gibt, dabei sind all unsere Leistungen für die Familien kostenlos. ksl