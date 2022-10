Amnesty International: Kreisgruppe Miesbach feiert 50-jähriges Bestehen

Zum Jubiläum der Miesbacher Kreisgruppe von Amnesty International begrüßte Gruppensprecher Fritz Weigl die Gäste. © Fischer

Miesbach – Mit einem kurzweiligen Abend beging die Kreisgruppe Miesbach von Amnesty International (AI) ihr 50-jähriges Bestehen in der Aula des örtlichen Gymnasiums.

Die Big Band der Schule trat auf, ebenso Kabarettistin Christine Eixenberger, einst Schülerin des Gymnasiums. Wer sich über die fünf Jahrzehnte der AI-Gruppe eingehender informieren wollte, konnte das bei einer Ausstellung tun, die noch bis Samstag, 29. Oktober, zu sehen ist.

Eingangs wurden Masken für die Besucher angeboten. Natürlich gab es keinen Zwang eine zu tragen, man wolle jedoch vorsichtig sein, wie AI-Gruppensprecher Fritz Weigl erklärte, damit die Veranstaltung „nicht zum Hot-Spot wird“. Sodann erinnerte er daran, dass es zwischen der AI-Kreisgruppe und dem Gymnasium Miesbach viele Anknüpfungspunkte gebe. 1972 wurde sie von Heinrich Skudlik gegründet, damals Kunsterzieher an der Schule. Im Laufe der Jahre habe die Kreisgruppe dort immer wieder „Asyl“ erhalten, wie auch dieses Mal zur Jubiläumsfeier, die von der Big Band des Gymnasiums unter Leitung von Musiklehrer Simon Weiß umrahmt wurde. Ebenso von Kabarettistin Christine Eixenberger. Die wiederum habe an der Schule 2006 ihr Abitur gemacht, sagte Weigl. Genauso wie der stellvertretende Landrat Jens Zangenfeind, dieser bereits 1991.



Weigl: „Sie sind ein Hot-Spot der Menschlichkeit im Landkreis Miesbach.“

Er war voll der Anerkennung für die AI-Kreisgruppe. „Sie kämpfen für die Menschenrechte, und dieses Engagement ist wichtiger denn je“, verwies Zangenfeind auf den Krieg in der Ukraine. Man könne im Landkreis aufgrund der Hilfsbereitschaft der Menschen stolz sein. Es sei jedoch noch weiteres Engagement nötig. Auch in anderen Teilen der Welt herrsche Not. Dabei betonte er, dass die Menschen deswegen auf der Flucht seien und nicht einfach nur aufgrund der Suche nach einem besseren Leben. Weigl als Gründungsmitglied der AI-Kreisgruppe empfand Zangenfeind als „schon immer schillernde, engagierte Persönlichkeit“. Sein Dank galt aber natürlich allen Mitgliedern der Vereinigung. „Sie sind ein Hot-Spot der Menschlichkeit im Landkreis Miesbach“, gab er dem Wort eine positiv gewendete Bedeutung.



Programm mit Kabarettistin Christine Eixenberger

Sodann übernahm die Big Band des Gymnasiums mit bekannten Filmmusikstücken, deren weniger bekannte Komponisten aber auch einmal gewürdigt werden sollten, wie Musiklehrer Weiß erklärte. Kabarettistin Christine Eixenberger trat nach der Pause auf, in der sich die Besucher an einem Infostand über Katar informieren konnten. Die Grundschullehrerin ging pointiert auf die oft schlechte Ausstattung der Schulen ein, auf eher kaum funktionierenden Online-Unterricht beim Homeschooling und „Corona-Polster“. Ebenso schnitt sie vielfältige Problemstellungen des Alltags an, etwa den Tourismus-Overkill der vergangenen Jahre, oder Handwerker, die statt Problembehebung nur mehr Beratung bieten würden, als „GWSC“, „Gas Wasser Scheiße Consulting“, und zudem herablassend Frauen diskriminierten.



Ausstellung noch bis 29. Oktober

Die Besucher des Abends konnten zudem das fünfzigjährige Engagement der AI-Kreisgruppe in der Ausstellung „50 Jahre Amnesty International Miesbach“ betrachten. Die ist noch bis Samstag, 29. Oktober, im Foyer des Miesbacher Gymnasiums zu sehen, jeweils Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr. An den Samstagen wird ein AI-Mitglied präsent sein. maf