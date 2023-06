Angespannte Finanzlage: Vorerst keine neuen Fahrzeuge für Bauhof in Hausham

Der zehn Jahre alte Lader des Haushamer Bauhofs muss nach Willen des Gemeinderates über das Jahr 2023 hinaus noch auf unbestimmte Zeit seinen Dienst in der Gemeinde tun. © Gemeinde Hausham

Hausham – Für die Beschaffung für zwei Fahrzeuge für den Bauhof in Hausham waren im Haushalt der Gemeinde bereits Mittel eingestellt. Doch die Realisierung muss warten.

Zwar war das Geld für die Ersatzbeschaffung von zwei Bauhoffahrzeugen für zusammen 285.000 Euro bereits im Haushamer Haushalt eingestellt, wegen der angespannten Finanzlage hat sich aber kürzlich der Gemeinderat mehrheitlich gegen den periodischen Austausch entschieden. Über detaillierte Zahlen zu Gutachten und Beschaffungswerten wurde öffentlich nicht gesprochen.



Austausch eigentlich alle zehn Jahre

Ebenso wie die Feuerwehren hat Hamshams Bauhofleiter Christian Freiwang einen Plan für den Austausch von Groß- und Sonderfahrzeuge des Bauhofs im Zehnjahres-Rhythmus aufgestellt. Damit sollen erhöhte Reparaturbedarfe vermieden und die Planbarkeit im Haushalt sichergestellt werden.



Bereits in der April-Sitzung stand dem Plan zu Folge die Ersatzbeschaffung für das Multifunktionsfahrzeug Hansa und den Lader auf der Tagesordnung. In Anbetracht der Haushaltslage wurde der Beschluss allerdings verschoben. Zuerst wollte der Gemeinderat wissen, was die auszumusternden Fahrzeuge, beide Baujahr 2013, auf dem Gebrauchtmarkt einbringen würden. Zwar war sich das Gremium mit Freiwang einig, dass entgegen dem TÜV-Gutachten weit höhere Preise zu erzielen wären, es tat sich aber mit der Ersatzbeschaffung schwer.



„Sonderfahrzeuge laufen nicht Tag und Nacht, aber die Erfahrung aus 35 Jahren zeigt, dass ein periodischer Austausch sinnvoll ist. Die Entscheidung liegt bei euch, ich kann mit jedem Ergebnis leben“, schloss Freiwang seine Erklärung, warum auch der Lader mit relativ wenig Betriebsstunden ersetzt werden sollte.

Diskussion im Gemeinderat

„Mir ist der Lader noch zu gut, der fällt noch nicht auseinander“, sagte Tom Leidgschwendner (CSU) und merkte an, dass auch ein Neufahrzeug ausfallen könnte. Dass die Investitionen in keinem Kosten-/Nutzenverhältnis stehen, stand auch für Markus Czernik (CSU) fest. Sein Rat: „Die Bauhofmitarbeiter müssen auf die Fahrzeuge halt noch ein bisserl besser aufpassen“, rief allerdings eine deutliche Gegenrede von Marcus Kober (FWG) hervor: „Ich kann nur sagen, dass der Bauhof auch bisher schon sehr gut auf seine Maschinen geachtet hat.“ Kober teilte die Sinnhaftigkeit der Zehn-Jahres-Tauschintervalle und gab zu bedenken, dass im Falle eines Lader-Ausfalls im Winter für viel Geld die Räumleistung anderweitig bezahlt werden müsste.

Dem Vorschlag von Harda von Poser (Grüne), die Beschaffung auf zwei Jahre zu splitten, wollte das Gremium nicht folgen und lehnte die Ersatzbeschaffung beider Fahrzeuge schließlich mit 10:8 Stimmen ab. Helmut Hacker