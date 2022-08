Angriff auf schwangere Frau: Polizei bedankt sich bei mutigen Helfern

Helfer in der Not: (v.l.) Ramon Guerro-Sifuentes (54), Carina Sawilla (32) und Umut Eliacik (28) mit Volker Umstätter, Leiter der Kripo Mühldorf . © PP OBS

Mühldorf am Inn – Nachdem sie einer schwangeren Frau halfen, die von einem Unbekannten attackiert wurde, wurde drei Helfern nun in Mühldorf gedankt.

Ein psychisch auffälliger Mann hat im August 2021 in der Stadtmitte von Mühldorf eine schwangere Frau angegriffen und auf sie eingeschlagen sowie eingetreten. Die Schwester des Opfers und herbeieilende Passanten erkannten die gefährliche Situation und leisteten dem Opfer mutig Hilfe. Für dieses couragierte Einschreiten bedankte sich nun das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd bei den Helfern.

„Zu dem dramatischen Zwischenfall war es vor knapp einem Jahr, am 17. August 2021, in der Stadtmitte von Mühldorf am Inn gekommen“, erläutert Sprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. „Kurz vor 16 Uhr nachmittags war ein 38-Jähriger plötzlich und unvermittelt auf eine ihm vollkommen unbekannte Frau losgegangen, die damals im achten Schwangerschaftsmonat war.“ Der psychisch auffällige Täter hatte dabei mit dem Fuß sowie der Faust auf den Bauch der Frau eingetreten beziehungsweise eingeschlagen.

Täter (38) drohte auch mit Messer

Die Schwester des Opfers und herbeieilende Passanten erkannten die gefährliche Situation sofort und stellten sich schützend zwischen Angreifer und Opfer. Obwohl der Mann dann auch noch mit einem Messer drohte, gelang es den Helfern, den Angreifer zu entwaffnen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festzuhalten.

Durch das mutige Einschreiten konnten dramatischere Folgen für die werdende Mutter und das ungeborene Kind verhindert werden. Die Frau musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Ihr ungeborenes Kind blieb unverletzt und kam gesund zur Welt.

„Der 38-jährige Täter wurde später wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem Schwangerschaftsabbruch zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus rechtskräftig verurteilt“, erklärt die Polizei.

„Selbstloses Verhalten nicht alltäglich“

Zur Übergabe des von Polizeipräsident Manfred Hauser unterzeichneten Dankschreibens in Verbindung mit einer kleinen Belohnung empfing der Leiter der Kriminalpolizeistation Mühldorf, Erster Kriminalhauptkommissar Volker Umstätter, die Helfer am Donnerstag (4. August) in seiner Dienststelle.

„Ein solch selbstloses Verhalten ist nicht alltäglich und schon gar nicht selbstverständlich. Ihrem Einschreiten gebührt die Auszeichnung des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd deshalb ganz besonders“, erklärte er und lobte das couragierte und vorbildliche Vorgehen der drei Helfer. ksl