Medikamente nach Möglichkeit an anderem Tag besorgen

Viele geschlossen: Apotheken im Landkreis Miesbach beteiligen sich am Protesttag

Von: Sandra Hefft

Protesttag am Mittwoch: Am 14. Juni haben viele Apotheken geschlossen. Patienten werden gebeten, ihre Medikamente entweder am 13. oder 15. Juni zu kaufen, in dringenden Fällen gibt es Notdienstapotheken. Hintergrund ist die Kritik an der aktuellen Gesundheitspolitik. © Sandra Hefft

Landkreis – Wer am Mittwoch (14. Juni) „mal schnell“ Kopfschmerztabletten und Co. besorgen möchte, wird vielerorts vor verschlossenen Türen stehen: An diesem Tag findet ein bundesweiter Protesttag der Apotheker statt.

„Es gibt kein Verständnis der Politik für die Situation vor Ort. Für viele ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sie sagen: Es geht nicht mehr“, sagt Fritz Grasberger, Sprecher der Apotheker im Landkreis Miesbach. Viele Apotheken mussten bereits schließen, allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres sei die Zahl der Apotheken in Bayern erneut um 29 auf 2853 gesunken. Weniger waren es zuletzt 1980. Vor allem Lieferengpässe bei Medikamenten und eine jahrelange Unterfinanzierung machen den Betreibern zu schaffen.

Kritik an der aktuellen Gesundheitspolitik

„Für unseren Berufsstand steht fest: Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert“, erklärt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der ABDA, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, in einer Pressemitteilung. Weil die Bundesregierung in ihren Gesetzesvorhaben immer wieder die Probleme der öffentlichen Apotheken übergehe, destabilisiere sie die Arzneimittelversorgung in Deutschland, prangert Overwiening an.

Hochwertige Struktur in Gefahr

Eine Einschätzung, die auch Fritz Grasberger, Sprecher der Apotheker im Landkreis Miesbach, teilt: Fehlen Apotheken, werden „die Wege weiter, die Versorgung schlechter. Eine Struktur, die wirklich hochwertig ist, bricht zusammen, weil Betriebe nicht wirtschaftlich arbeiten können.“ Nun werde deutlich, „wie wichtig die örtliche Versorgungsstruktur ist. Es muss mehr Wertschätzung erfolgen“, fordert Grasberger. Um sich deutlicher Gehör zu verschaffen, wird es den Apotheken-Protesttag am Mittwoch, 14. Juni, geben.



Die Apotheken fordern eine Anpassung ihrer Honorare. Dies sei trotz steigender Kosten und der Inflationsentwicklung in den vergangenen zehn Jahren nicht geschehen. Sogar im Gegenteil: Wie Grasberger erklärt, habe es jüngst Honorarkürzungen gegeben. Auch ein gestiegener bürokratischer Aufwand sowie die Organisation durch Lieferengpässe von Medikamenten verlange nach mehr Personal. „Und dieses wollen wir gut honorieren“, sagt Grasberger, der in seiner Apotheke in Miesbach knapp 25 Angestellte hat.

„Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen sich immer weniger junge Apothekerinnen und Apotheker mit einer eigenen Apotheke selbstständig. Außerdem wird es zunehmend schwieriger, Fachpersonal zu finden, da die Einnahmestruktur ein leistungsgerechtes Gehalt erschwert“, moniert Grasberger. „Was es heißt, ein System kaputtzusparen, sehen wir tagtäglich an den Arzneimittellieferengpässen. Auch sie sind das Ergebnis einer jahrelangen, verfehlten Sparpolitik.“



Medikamente nach Möglichkeit an anderem Tag besorgen

Da der Streiktag nicht zu Lasten der Patienten gehen soll, bitten die Apotheker diese, planbaren Arzneimittelbedarf vor oder nach dem Streittag zu besorgen. Die Akutversorgung mit Arzneimitteln wie Antibiotika wird am 14. Juni durch die Notdienstapotheken gewährleistet. Eine Übersicht über die diensthabenden Notdienstapotheken gibt es hier. Die nächstliegende Notdienstapotheke lässt sich auch unter Telefon 0800/0022833 finden.