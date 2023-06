Engagement in der Bücherei: Gemeinde Hausham ehrt Marianne Wick und Brigitte Ruml

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Gratulierten (v.v.l.) Marianne Wick und Brigitte Ruml zu ihren Jubiläen: (h.v.l.) Dekan Michael Mannhart, Büchereileiterin Margit Rühe-Krux, Bürgermeister Jens Zangenfeind und Diözesan-Bibliothekarin Sabine Adolph. © GB

Hausham – Zwei Jubiläen gab es jüngst in der Haushamer Bücherei zu feiern: Seit 60 Jahren ist dort Marianne Wick tätig. Zehn Jahre sind es bei Brigitte Ruml.

Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind gratulierte Marianne Wick zum Jubiläum und ihrem langjährigen Engagement. Wick und Brigitte Ruml erhielten ein Ehrenurkunden und Blumen sowie zahlreiche Geschenke. Auch Dekan Michael Mannhart, Diözesan-Bibliothekarin Sabine Adolph und Büchereileiterin Margit Rühe-Krux ließen es sich nicht nehmen, den beiden Damen zu gratulieren.

Erster Arbeitstag in der Bücherei im Jahre 1963

1963 übernahm Marianne Wick auf Initiative der damaligen Büchereileiterin Therese Stadler die Ausleihe in der Katholischen Volksbücherei im Pfarramt. Wick war zu dieser Zeit bereits Jugendbeauftragte in der Kirche und erkannte schnell, wie viel Spaß ihr das Arbeiten in der Bücherei machte. Im Jahr 1991 wurden die katholische Volksbücherei und die Gemeindebücherei dann zusammengelegt, acht Jahre später erfolgte der Umzug in die Räume über dem Bürgersaal in der Geißstraße. Seit 2002 gibt es die computerunterstützte Ausleihe.



Große Hilfe für Senioren

Auch heute noch ist Marianne Wick eine „tragende Säule im Team der Gemeindebücherei“, lobt die Gemeinde. Mittlerweile ist sie jedoch meistens außerhalb der regulären Ausleihe aktiv. Sie beliefert vor allem ältere Bücherei­mitglieder, denen der Gang zur Geißstraße zu weit ist, mit Lesestoff und Neuigkeiten. Nebenbei beteiligt sie sich noch an der Organisation von Flohmärkten, Lesungen und weiteren Veranstaltungen.

2024: 100 Jahre Bücherei Hausham

Ein weiteres Fest steht der Gemeindebücherei Hausham dann in zwei Jahren bevor: Dann besteht die Bücherei nämlich bereits seit 100 Jahren. „Wir hoffen, dass Marianne bis dahin auch weiterhin dabei ist“, erklärt das Team.