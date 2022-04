Architekturforum Miesbacher Kreis mit bewährtem Vorstand und neuen Aufgaben

Teilen

Bewährtes Führungsquartett: (v.l.) Toni Scherer, Werner Pawlovsky, Barbara Söldner und Ludwig Hohenreiter stehen auch in den nächsten zwei Jahren dem Architekturforum Miesbacher Kreis als Hüter der Baukultur vor. © Steiner

Landkreis – Das Architekturforum Miesbacher Kreis macht mit bewährtem Vorstand weiter und hat sich neuen Aufgaben verschrieben. Corona tut keinen Abbruch.

„Die vergangenen beiden Jahre hatte uns die Corona-Pandemie im Würgegriff“, leitete Vorstand Werner Pawlovksy die Jahreshauptversammlung des Architekturforums Miesbacher Kreis ein. Die Regularien ließen wenig an Veranstaltungen und Terminen zu. Dennoch resümierte er in seiner Rückschau, dass das Forum nicht in Schockstarre verharrt hat .



Man nutzte die Zeit für eine digitale Verjüngung und brachte eine neue Internetseite ans Netz, verstärkte sich fachmännisch im Marketingbereich – und machte sich vor allem mit der Meinungsforschung zur Baukultur in den Rathäusern des Landkreises Miesbach bemerkbar.

Trotz Corona viele Projekte gestartet

Fünf Fragen an die Bürgermeister als Startpunkt eines gemeinsamen Diskurses über das Bauen, Bewahren und Gestalten der Heimat im 21. Jahrhundert, denen im September 2021 eine rege Auftaktveranstaltung mit allen 17 Amtsinhabern der Kommunen im Holzkirchner Fools-Theater folgen sollte.

Trotz Corona war also viel Schwung zu verzeichnen, so der Konsens der fast vollzählig im Schlierseer Heimatmuseum erschienenen Mitglieder. Man sei weitergekommen, als unabhängiges und beratendes Forum von Sachverständigen Impulse zu setzen, dass Wohnraummangel, Overtourism, der Strukturwandel in der Landwirtschaft und Flächenverbrauch nur im multilateralen und konstruktiven Dialog anzupacken seien.

Regionale Beratungsangebote intensivieren

Entsprechend einig war man sich auch, der bewährten Vereinsspitze um Werner Pawlovsky und Barbara Söldner als Vorsitzenden, Toni Scherer als Schriftführer sowie Ludwig Hohenreiter als Schatzmeister für weitere zwei Jahre einstimmig das Vertrauen auszusprechen. Herbert Wagenpfeil und Johannes Wegmann bleiben als Revisoren im Amt.



Mit der Entlastung des alten und der Wahl des neuen Vorstands gingen die Planer im Anschluss vom formalen in den inhaltlichen Teil über – und bekräftigten auch für die nächsten Monate die Ausrichtung der Arbeit entlang der Vereinsgrundsätze: politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit, Intensivierung des regionalen Beratungsangebotes an Planer, Behörden und Bürger sowie gezielter Austausch mit überregionalen Gremien.

Kritik an gegenwärtiger Abbruchkultur

Das gemeinsame Ringen um die Baukultur im Landkreis Miesbach gehe also mit Sachverstand, Erfahrung und Tatendrang in die nächsten Runden – akute Themen mit beachtlicher Thermik gebe es genug: Leader-Projekte, Hotelneubauten, Laufställe – und die gegenwärtige Abbruchkultur, die noch im Frühjahr Thema eines ersten öffentlichen Fachvortrags sein werde.

Mehr Informationen zum Architekturforum Miesbacher Kreis, geplanten Veranstaltungen und der 2018 erschienenen Monografie „Gut gebaut – Häuser im Landkreis“ gibt es online unter www.architekturforum-mb.de. ksl