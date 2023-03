Asyldruck im Landkreis Miesbach weiter ungebrochen hoch

Der Zustrom von Asylanten und Kriegsflüchtlingen hat im vergangenen Jahr die Zahl der Asylsuchenden von 2015 und 2016 übertroffen und stellt damit auch den Landkreis Miesbach vor kaum lösbare Aufgaben. © Helmut Hacker

Landkreis – Die anhaltend hohe Zuweisung von Asylbewerbern und Geflüchteten bringen den Landkreis Miesbach an den Rand der Belastbarkeit.

Drei volle Turnhallen mit 540 Notunterkünften und eine anhaltend hohe Zuweisung von Asylanten und Flüchtlingen bringen den Landkreis an den Rand der Belastbarkeit. Die geplanten Container­unterkünfte in Holzkirchen und Hausham werden nach Einschätzung von Landrat Olaf von Löwis nicht ausreichen, um die drei dafür im Landkreis belegten Turnhallen freizubekommen.



Asyl ist, wie von Löwis kürzlich bei der Kreistagssitzung im Seeforum Rottach-Egern feststellte, inzwischen das Thema Nummer eins im Landratsamt. Mit seinem fast schon verzweifelten Appell: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und brauchen dringend eine Verschnaufpause“, verwies er auf zahlreiche, aber unbeantwortete Hilferufe vieler Landkreise und Kommunen an die Bundesregierung.



Über die aktuelle Situation informierte Abteilungsleiterin Teresa Nitsch. Wie sie sagte, erfolgt die Zuweisung in der Regel im Zwei-Wochen-Rhythmus und bleibt damit auf unverändert hohem Niveau. Die Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden sind die Türkei, Afghanistan und Jemen. Vereinzelt kommen auch Personen aus dem Kongo oder Brasilien. Offen ist, wie sich das Erdbebengeschehen im Grenzgebiet Türkei/Syrien auswirken wird: „Wir haben erste Infos bezüglich der Visaverfahren und der Verpflichtungserklärungen von aufnehmenden Angehörigen und hoffen, dass ohne zeitliche Verzögerungen umsetzten zu können“, sagte Nitsch.



„Der anhaltende Zustrom und die fehlende Zahl von Unterkünften bringt alle Menschen, die daran beteiligt sind und mithelfen, an den Rand der Verzweiflung“, sagte von Löwis. Deswegen gab es auch keine Alternative, drei Turnhallen im Landkreis erneut als Notunterkünfte zu ertüchtigen. Aktuell sind dies die Turnhalle der Berufsschule Miesbach mit 150 Plätzen, die um Weihnachten aufgerüstete Turnhalle des Gymnasiums Tegernsee mit 190 Betten und die Sporthalle des Gymnasium Miesbach, in der 200 Menschen, vor allem ukrainische Bürger, untergebracht sind.



Der Bau des inzwischen vom Marktgemeinderat Holzkirchen abgesegneten Containerdorfs für rund 220 Asylanten im Moarhölzl und einem weiteren geplanten für rund 100 Personen in Hausham wird aber nach von Löwis Überzeugung nicht reichen, um die Turnhallen wieder für ihre eigentliche Verwendung freizubekommen: „In dieser furchtbaren Situation ohne Perspektive bleibt uns nichts anderes übrig, als so gut zu betreuen wie es eben geht.“ Zumindest, so der Landrat, spielen dabei bisher noch die Landkreisbürger mit: „Ich hoffe eindringlich, dass das so bleibt.“ Helmut Hacker