Förderprojekt vorgestellt: So sollen Besucher in Bayrischzell gelenkt werden

Besucherlenkung ist eines der Top-Themen im Tourismus. So könnten in Bayrischzell noch heuer Sensoren zur Datenerfassung auf Parkplätzen installiert werden. © Weber

Bayrischzell – Um Besucher im Landkreis Miesbach künftig besser zu lenken, arbeitet die Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) derzeit am Projekt „Smarte Tourismusregion“.

Harald Gmeiner und Thorsten Schär von der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) haben das Förderprojekt „Smarte Tourismusregion“, um Besucher besser zu lenken, in der jüngsten Sitzung des Bayrischzeller Gemeinderats vorgestellt. Es sollen beispielsweise Sensoren auf Parkplätzen installiert werden, um deren Auslastung zu erfassen.

„Besucherlenkung ist eines der Top-Zukunftsthemen“, sagte Bürgermeister Georg Kittenrainer und freute sich, dass Harald Gmeiner und Thorsten Schär von der ATS in den Bayrischzeller Gemeinderat gekommen waren, um das Förderprojekt „Smarte Tourismusregion“ (STR) vorzustellen.

Ausflugsticker der ATS als Grundlage

Entstanden ist es aus dem Ausflugsticker des bayerischen Wirtschaftsministeriums, der aus der Ideenwerkstatt der ATS stammt. Ziel ist, Besucher digital zu lenken, indem Echtzeitdaten ausgewertet werden. Der Landkreis Miesbach wurde als Pilotregion ausgewählt. Das Förderprojekt hat ein Volumen in Höhe von 700.000 Euro und einen Fördersatz von 70 Prozent. Das Projekt läuft von Januar 2022 bis Dezember 2023.

„Besucherlenkung ist eine der größten Herausforderungen im Tourismus“, sagte Projektleiter Thorsten Schär. Die Besucherströme sollen gemessen, verteilt und gelenkt werden, um die Infrastruktur nicht zu überlasten. „Grundsätzlich geht es darum, Daten zu erheben und zusammenzuführen“, erklärte Thorsten Schär. Es sollen neue Daten erhoben werden, beispielsweise im Parkraum oder fließenden Verkehr. Außerdem gehe es darum, existierende Daten einzubinden und zu nutzen. Das können Wetterdaten sein oder auch Kalenderdaten wie Feiertage oder Veranstaltungen.

Echtzeitdaten erfassen und ausgeben

Im zweiten Schritt müssten dann die Ergebnisse an Ausflügler, Übernachtungsgäste und Einheimische ausgegeben werden. Die ATS hat bereits damit begonnen, Gäste zu befragen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Ausgabekanäle vom Nutzer gewünscht sind. „Wir wollen keine Konzepte schreiben, wir wollen Maßnahmen umsetzen“, versprach Thorsten Schär. Es soll bereits im Herbst mit der Datenerhebung losgehen. Das System soll zusätzlich Prognosen geben, die dem Gast vorhersagen, was er zu erwarten hat.

„Wir wissen nicht, ob am Ende eine Lenkung möglich ist“, sagte Harald Gmeiner ehrlich und wies nochmals darauf hin, dass es sich um ein Pilotprojekt handele, das viele Tourismusgemeinden in Bayern interessiert beobachten würden. Innerhalb des Projekts könnten nicht alle der rund 100 Parkplätze im Landkreis mit Sensorik ausgestattet werden. Da unterstütze das Förderprogramm „Fit für die Zukunft“ die Gemeinden. Es sei speziell darauf zugeschnitten, Echtzeitdaten zu erheben. Es würden pro Parkplatz bis zu 10.000 Euro – in Ausnahmefällen bis 30.000 Euro – mit einer Förderquote von 75 Prozent gefördert.

Unterschiede zwischen Sommer und Winter

Die wichtigsten Parkplätze in Bayrischzell mit Sensorik auszustatten, findet Georg Kittenrainer gut. Egid Stadler (CSU) wollte wissen, ob man die Parksensoren im Winter und Sommer im Wechsel nutzen könne, da im Winter andere Parkplätze in Bayrischzell frequentiert würden als im Sommer. „Das ist für uns elementar wichtig“, sagte auch Klaus Weilbach (CSU). Die ATS versprach, dies abzuklären. Aufgrund des vorgegebenen engen Zeitfensters sollen die Gemeinderäte zeitnah über die Beteiligung entscheiden.



„Der Ausflugs- und Tagestourismus ist in den vergangenen Jahren in die Kritik geraten, aber man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass das Skigebiet, einige gastronomische Betriebe und unsere Langlaufloipe auf Tagestouristen angewiesen sind“, betonte Kittenrainer. Es gebe Probleme bei der Anreise durch Nadel­öhre, aber auch am Ziel beim Parken. So freue er sich, dass das Problem auf Landkreisebene angegangen werde. „Das ist der richtige Weg“, sagte er, auch wenn er keine Wunder erwarte. jw