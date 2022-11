Attraktionen und Gemütlichkeit: „1000 Lichterglanz“ in Miesbach

Der 1000 Lichterglanz im Miesbacher Zentrum erwies sich auch heuer als Besuchermagnet. © Martina Fischer

Miesbach – „Willkommen, willkommen zum 1000 Lichterglanz. Wir erleuchten die Nacht.“ So schallte es am Samstag immer wieder durch Miesbach.

Der 1000 Lichterglanz in Miesbach machte seinem Ruf als Besuchermagnet am Samstag (26. November) wieder alle Ehre: Die Stadt, insbesondere der Marktplatz, war voller Gäste.

Diese Besucher waren sichtlich angetan von den Stelzengehern, die hoch über ihnen durch Miesbach flanierten, ihrerseits auch hübsch illuminiert mit Lichterketten am Gewand, beleuchteten Stoffflügeln und LED-Laterne. Für viele waren sie ein beliebtes Fotomotiv und trugen genauso zur schönen Stimmung des 100 Lichterglanzes bei wie die – heuer bewusst reduzierte – Beleuchtung.



Anziehungspunkt waren auch die vielen Stände, die mit Bewährtem oder auch interessanten Kreationen für kulinarische Vielfalt sorgten. Auch die Geschäfte hatten länger geöffnet. Anziehungspunkt war auch Eisschnitzer Christian Staber und dessen kühl-glänzende Kunstwerke. Menschentrauben bildeten sich um die Darstellungen vom Fisch in den Wellen, einem Adler und einer Kirche. Sie waren natürlich vom Künstler in bestem Licht in Szene gesetzt worden.



Vorweihnachtliche Stimmung für jeden Geschmack

Das galt getreu dem Veranstaltungsmotto selbstverständlich auch für die Innenstadt. Besonders schön zu sehen etwa beim Michaels- und Märchenbrunnen sowie am Lebzelterberg und natürlich auf dem gesamten Marktplatz, wo sich auch der Großteil der Stände und Besucher fand. Wer es ruhiger haben wollte, wich in die Randbereiche aus, etwa in den Heimbucher- und Marktwinkl oder auf die Fraunhoferstraße. Die waren nicht so recht an das Treiben am Marktplatz angebunden, boten dafür aber entspannte Inseln.



Dort gab es auch eine Attraktion für die jungen Besucher, ein altes Kinderkarussell, das vom Nachwuchs gut frequentiert Gefühle von anno dazumal aufkommen ließ. Begeistert waren die Kinder natürlich auch vom Nikolaus, der die Veranstaltung beehrte und Schoko-Nikoläuse mitbrachte. Bürgermeister Gerhard Braunmiller ließ es sich nicht nehmen, dem Heiligen bei der Verteilung der Geschenke zu assistieren.

Die Adventszeit fand nicht nur durch Sankt Nikolaus eine Betonung beim 1000 Lichterglanz, sondern auch durch die Kirchen der Stadt, die Besucher mit sanfter Beleuchtung zum Innehalten und meditativer Einkehr einluden. Die evangelische Kirchengemeinde offerierte am Marktplatz zudem ein Mitmachangebot – Kerzenziehen.



Die kulinarischen Offerten dürften alle Besucher zufrieden gestellt haben. Sie reichten von klassischen Bratwurst- und Grillfleischsemmeln über Hot Dogs, Burger, Kartoffelsuppen und Schupfnudeln, bis hin zu Dürüm und Bubble Waffles. Adventsklassiker wie Glühweinvarianten und Punsch waren natürlich ein Muss, ebenso gab es aber Kreatives wie „orientalischen Orangensaft mit Schuss“ am Fuße des Lebzelterberges oder Glühbock bei den Wald­eckern. Letztere gestalteten auch den Abschluss des 1000 Lichterglanzes mit einem stimmungsvollen Fackelzug. maf