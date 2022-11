Pläne für Wohnviertel „Müller am Baum“

Attraktiv trotz knapper Kasse: Bürgerversammlung in Miesbach

Miesbachs Rathauschef Gerhard Braunmiller informierte die Besucher der Bürgerversammlung. © Martina Fischer

Miesbach – Obwohl bereits über zweieinhalb Jahre im Amt, hielt Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller heuer seine erste Bürgerversammlung als Präsenzveranstaltung ab.

Vor knapp 50 Bürgern bot er einen Streifzug durch die Projekte der Kreisstadt. Zuvor konnte man den Referenten des Miesbacher Stadtrats im Foyer des Kulturzentrums Fragen stellen.

Für 2022 konnte Braunmiller auf „den höchsten Haushalt in der Geschichte der Stadt Miesbach“ verweisen – mit einem Gesamtvolumen von knapp 54 Millionen Euro, gesplittet in 34,1 Millionen Euro im Verwaltungs- und 19,8 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Die größten Posten sind die Kinderbetreuung mit circa vier Millionen Euro, „Straßenbau mit Beleuchtung“ für 3,6 Millionen Euro, die Schulen mit 2,5 Millionen Euro und das Wasserwerk mit 1,6 Millionen Euro.



Braunmiller ging auf verschiedene Projekte ein, zuerst im Bereich Kinderbetreuung. Das Kinderhaus im ehemaligen Kloster etwa war 2021 auf 3,5 Millionen Euro angesetzt, verteuerte sich - Stand jetzt - auf 6,4 Millionen Euro und soll im Juli 2023 fertiggestellt werden. Das Haus für Kinder an der Kolpingstraße wird wohl mit rund 2,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Dort sollen nach Umbau 150 Regelplätze zur Verfügung stehen, im ehemaligen Kloster 141. Investiert wurde auch in die Schulen, so etwa rund zwei Millionen Euro in den Dachgeschossausbau der Mittelschule (fertiggestellt: Juli 2022), etwa eine Million in den Brandschutz der Grundschule (fertiggestellt: Oktober 2022) und 130.000 Euro in die Grundschule Parsberg, wo 2024/25 eine Generalsanierung ansteht.



Einen Blick warf Braunmiller auch auf weitere Infrastruktur, etwa die Sanierung der Fußgängerbrücke an der Eishalle für 350.000 Euro. Die Erneuerung der Brücke im Schopfgraben stehe noch aus – für 1,4 Millionen Euro und anvisierter Fertigstellung im November 2023. Einen großen Posten stellt zudem das Miesbacher Warmfreibad dar, dessen Sanierung im Mai dieses Jahres auf 4,8 Millionen Euro mit einem Einsparpotential von 400.000 Euro taxiert wurde. „Es geht hier nicht um eine Pflichtaufgabe, aber alle wollen es, wenn die Finanzen da sind“, meinte Braunmiller.



Wobei er erklärte, dass es die Pflichtaufgaben seien, auf die sich Miesbach in Zukunft konzentrieren müsse. Schließlich wird sich für Ende 2022 wohl ein Schuldenstand von 29,1 Millionen Euro ergeben. Und für kommendes Jahr ist bereits wieder eine Kreditaufnahme von rund zehn Millionen geplant.



Projekte für die Zukunft gibt es genügend, etwa das Baugebiet „Am Gschwendt“, wo rund 60 neue Wohneinheiten entstehen werden, wobei auf den Grundstücken, die sich in städtischer Hand befinden, sozialer Wohnungsbau realisiert werden soll. Weitergearbeitet wird auch am Hochwasserschutz in Bergham, der bereits im Planfeststellungsverfahren ist, wobei für den Schutz in Kleinthal „noch viele Unsicherheiten“ bestünden. Ein kleinerer Posten mit 400.000 Euro sind Sanierung und Umbau des Beamtenhauses, wo aber immerhin eine zusätzliche Wohnung entsteht. Für die Gestaltung der Riviera werden – Stand April 2022 – 600.000 Euro nötig. Zur Finanzierbarkeit soll die Realisierung bis 2024 gestreckt werden.



Die Schaffung eines dritten Nahwärmenetzes möchte die MW Biomasse als Investor vorantreiben. Der Standort könnte im Wald „Auf der Grün“ Platz finden. Investoreninteresse besteht auch für die Bebauung des Habererplatzes, ein „Filetstück“ für Braunmiller. „Wir wollen unsere eigenen Ideen entwickeln und keinen Zeitdruck aufbauen lassen“, betonte er.

Pläne für Wohnviertel „Müller am Baum“

Konkretere Pläne gibt es bereits für ein neues Wohnviertel in „Müller am Baum“ mit Wohnen, Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten, wobei dieses momentan städtebaulich in der Kritik steht. Ein Neubauprojekt am Kreuzberg wird seitens der Stadt begrüßt, muss jedoch noch weiter entwickelt werden. Anvisiert ist auch eine Vergrößerung des Gewerbegebietes Nord durch die Bebauung einer stadteigenen Fläche. Hier könnte es zu Problemen mit der geplanten Erweiterung der Wasserschutzzone kommen, jedoch erklärte der Rathauschef: „Die Stadt braucht das Geld.“ Dass Miesbach trotz knapper Finanzen attraktiv ist, zeigte Braunmiller anhand eines im September 2022 durchgeführten Rankings auf. Auf Grundlage von 67 statistischen Standortfaktoren zählt die Kommune zu den 30 erfolgreichsten Kleinstädten Deutschlands (10.000 bis 20.000 Einwohner) und rangiert auf Platz 28. Einzige, aber große Konkurrenz im Landkreis ist Holzkirchen auf Rang zwölf.



Fragen der Miesbacher

Es gab auch ein paar Bürgeranfragen. Wie es mit dem Warmbad konkret, etwa in der kommenden Saison, weitergehe, wollte dessen Fördervereinsvorsitzender, Bernhard Heidl, wissen. „Finanzabhängig“ sei dies, erklärte Braunmiller. So die Lage gut sei, könne mit der Sanierung gestartet werden, ansonsten müsse diese nochmals um ein Jahr verschoben werden. Die Parksituation in der Von-Vollmar-Straße, besonders auf Höhe des Friedhofs, wurde moniert. Ein Abbiegen aus den Querstraßen sei unfallträchtig. Der Vorschlag bürgerseits: den Gehsteig am Friedhof absenken und dort das Parken zulassen. Dies sei nicht möglich, da die Stadt für den Gehsteig Fördergelder erhalten habe, zeigte der Rathauschef auf. Die momentane Situation stelle jedoch eine Probephase dar, in der man auch noch Erfahrungen beim Winterdienst sammeln wolle. Dann solle eine dauerhafte Lösung erarbeitet werden. Das Haus an der Wallenburger Straße 2, das früher im Besitz der Stadt war, sei offenbar veräußert worden, meinte ein Bürger und wollte wissen, wie der Erlös verwendet würde. Dieser werde zweckgebunden wieder für Wohnraum eingesetzt, erläuterte Braunmiller. maf