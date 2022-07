Audi überschlägt sich auf A94: Fahrer (23) verstirbt noch vor Ort

Bei einem Unfall auf der A94 in Richtung Passau ist ein 23-Jähriger aus Neuötting um Leben gekommen. (Symbolbild) © dpa/Stefan Puchner

Heldenstein – Ein 23-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit seinem Audi von der A94 abgekommen und gegen eine Schallschutzwand geprallt. Er überlebte den Unfall nicht.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Sonntagmorgen (10. Juli) ein Autofahrer (23) mit seinem Audi auf der Autobahn A94 von der Fahrbahn ab. „Der Wagen überschlug sich und prallte gegen eine Schallschutzwand“, erklärt Sprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. „Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen.“ Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft untersucht nun die Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

Am frühen Sonntagmorgen kam es um 7.06 Uhr auf der A94 in Fahrtrichtung Passau zu einem schweren Unfall. Ein 23-jähriger Neuöttinger kam mit seinem Audi kurz nach der Anschlussstelle Heldenstein (Landkreis Mühldorf am Inn) aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und prallte neben der Fahrbahn in eine Schallschutzwand, wo es letztlich auf dem Dach zum Liegen kam.

„Der Fahrer wurde dabei in seinem Pkw eingeklemmt“, berichtet der Polizei-Sprecher. „Er verstarb noch an der Unfallstelle.“ Die Beamten der Autobahnpolizeistation Mühldorf ermitteln nun zur genauen Unfallursache unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Von der Polizei wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger an der Unfallstelle hinzugezogen, der zur genauen Klärung der Unfallursache beitragen soll.

Am verunfallten Audi und an den Verkehrseinrichtungen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heldenstein, Ampfing, Rattenkirchen und Obertaufkirchen sowie der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus war die Autobahnmeisterei im Einsatz, um den Verkehr abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die A94 war in Richtung Passau für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es kam aber nur zu geringen Verkehrsbehinderungen, resümiert die Polizei. ksl