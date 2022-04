Über 500 Schüler auf Ausbildungstour durch den Landkreis Miesbach

Über 500 Schüler waren auf beruflicher Entdeckungstour durch den Landkreis Miesbach. © SMG

Landkreis – Die größte regionale Ausbildungstour fand im Landkreis Miesbach statt. Über 500 Schüler waren auf 35 Touren in 62 Unternehmen unterwegs.

Hautnah 62 verschiedene Ausbildungsberufe und 17 duale Studienmöglichkeiten bei 62 Unternehmen im Landkreis Miesbach erleben – diese einzigartige Möglichkeit ergriffen über 500 Schüler aus allen Ecken des Landkreises bei der bis jetzt umfangreichsten Ausbildungstour, die zum sechsten Mal unter der Schirmherrschaft des Landrats von der Standortmarketing-Gesellschaft Landkreis Miesbach (SMG) organisiert wurde.



Ob Konzernluft schnuppern in der Papierfabrik Louisenthal oder im Fraunhofer-Institut für Bauphysik, eintauchen in die Welt der hochklassigen Gastronomie im Althoff-Seehotel Überfahrt oder im Hotel „Das Tegernsee“, selbst Hand anlegen bei der Zimmerer- und Malerinnung oder soziale Berufe im Krankenhaus Agatharied und bei der Kita „Farbenfroh“ in Irschenberg kennenlernen – die Schüler hatten bei der Auswahl ihrer persönlichen Tour, auf der sie jeweils bis zu drei Unternehmen besuchten, die Qual der Wahl. Die Vielfalt der Betriebe aus den Bereichen Handwerk, Technik, Gesundheit, Gastronomie und Hotellerie, Büro und Handel sowie Soziales ließen kaum Wünsche offen.

Alle 35 Ausbildungstouren ausgebucht

Auf 35 Touren mit über 50 Betreuern in Gruppen bis zu 15 Teilnehmern begaben sich die Schüler mit der BRB und 13 Bussen auf Erkundungstour bei den teilnehmenden Unternehmen.



„Wir sind begeistert. Alle Touren waren ausgebucht – die Möglichkeit, sich als Schüler direkt selbst und nach eigenem Interesse zu den verschiedenen Touren anzumelden, das personalisierte Teilnehmerzertifikat sowie die kostenfreie Nutzung der BRB kam sehr gut bei den Schülern an“, sagt Johann Holzinger, Regionalmanager für Bildung und Projektleiter der Ausbildungstour. „Auch die Betriebe schätzen die Ausbildungstour. Wann sonst hat man als Betrieb die Chance, an einem Tag bis zu 30 potenzielle Auszubildende und duale Studenten direkt vor Ort für das eigene Unternehmen zu begeistern?“



Resonanz der Schüler positiv

SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid erklärt: „Ich habe selbst die Tour 29 in die Kirinus-Alpenpark-Klinik, das PEH-Parkhotel Egerner Höfe und den Medical-Park Bad Wiessee mit 15 Schülern begleitet – die Schüler hatten sichtlich Spaß auf der abwechslungsreichen Tour und konnten praxisnahe Einblicke in tolle Ausbildungsbetriebe rund um den Tegernsee gewinnen. Mit unserer Ausbildungstour wollen wir die beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten über alle Schularten hinweg in unserem lebenswerten Landkreis für unsere Jugendlichen sichtbar machen. Dass uns dies immer besser im Rahmen der Bildungsregion gelingt, zeigt die enorme Resonanz vonseiten der Schüler, Schulen und Unternehmen auf unsere Ausbildungsprojekte.“



Bagger fahren stand im Rahmen der Ausbildungstour im Landkreis Miesbach bei der Autobahnmeisterei Holzkirchen auf dem Programm. © SMG

Auch die Resonanz der Schüler ist positiv. „Ich könnte mir vorstellen, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter beim Roten Kreuz zu machen. Den Blick ins Innere vom Rettungswagen fand ich besonders spannend“, sagt Felix von der Mittelschule Holzkirchen. „Am besten hat mir das Kinderhaus Farbenfroh in Irschenberg gefallen. Besonders der Werkraum für Kinder hat mich fasziniert“, sagt hingegen Sophie von der Realschule Miesbach. „Ich würde hier auch gerne ein Praktikum machen“, findet Paula von der Mittelschule Holzkirchen. „Es war ein toller, lehrreicher Tag. Uns hat es gut gefallen, dass wir sowohl einen theoretischen als auch praktischen Einblick in die verschiedenen Berufe bekommen haben. Und es war super, dass wir überall auch etwas zu essen bekommen haben“, erklären Aline und Anna von der Realschule Miesbach unisono.

Firmen lassen sich Besonderes einfallen

Und die Unternehmen haben sich einiges einfallen lassen für die Schüler: Bei AK Spenglertechnik Antretter durften sie mit der Hebebühne in luftige 13 Meter Höhe fahren, um ihre Schwindel­freiheit für den Beruf als Spengler zu testen. Bei der Laut und Hell GmbH durften die Schüler die Licht- und Mediensteuerung, welche bei Konzert- und TV-Produktionen im Einsatz ist, selbst bedienen und eigene Lichteffekte auf der extra aufgebauten Bühne kreieren.



Im Hotel „Das Tegernsee“ übernahmen zwei Auszubildende die Führung durch das Hotel. Im Praxisteil wurde ein Hindernisparcours im Service aufgebaut, den die Schüler mit Geschirr und Getränken bewältigen durften. In der Küche verzierten sie Desserts mit Schokolade, welche anschließend gemeinsam gegessen wurden. Leonie Krukenberg vom Hotel sagt: „Für uns ist die Ausbildungstour eine tolle Möglichkeit, unser Haus Schülern aus der Region zu zeigen.“



Die Ausbildungstour wird von der SMG im Rahmen der Bildungsregion und des Regionalmanagements organisiert. Der AK Schule-Wirtschaft, die MINT-Region, die Agentur für Arbeit, die IHK München und Oberbayern, die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und die Bayerische Regiobahn unterstützen die Ausbildungstour. Schirmherr ist Landrat Olaf von Löwis. Die Ausbildungstour ist die größte ihrer Art in Bayern. ksl