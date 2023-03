Autobahn A8: Lastwagen verursacht Chaos in Neubiberger Röhre – Knapp 93.000 Schaden

Von: Sandra Hefft

Vor Ort waren die Autobahnpolizei Holzkirchen, die Feuerwehr Unterbiberg und die Autobahnmeisterei Holzkirchen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Neubiberg – Am Dienstag gab es auf der Autobahn A8 in der Neubiberger Röhre einen Unfall mit erheblichem Sachschaden.

A ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg, an der sogenannten Neubiberger Röhre ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschäden sowie massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein 35-jähriger Lastwagen-Fahrer aus der Oberpfalz war am Dienstag, 7. März, mit seinem Gespann auf der A8 in Richtung Salzburg unterwegs. „Auf dem Anhänger transportierte er einen Mini-Bagger, an welchem er aber beim Verladen vergessen hatte, den Ausleger einzufahren“, berichtet die Autobahnpolizei Holzkirchen.

Dadurch hatte das Fahrzeug mitsamt der Ladung eine Höhe von 4,40 Metern. Dies hatte zur Folge, dass der Ausleger beim Einfahren in den Tunnel Neubiberg 18 dort angebrachte Lampen aus der Verankerung riss und das Glas sowie die Metallhalterungen auf der Fahrbahn verteilte.

„Durch die herumfliegenden Trümmerteile wurden die Fahrzeuge eines 81-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim sowie eines 28-Jährigen aus München beschädigt“, heißt es im Bericht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Vor Ort waren die Autobahnpolizei Holzkirchen, die Feuerwehr Unterbiberg und die Autobahnmeisterei Holzkirchen, welche die Unfallstelle absicherten und sich um die Beseitigung der Trümmer auf der Fahrbahn kümmerten. „Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf circa 92.500 Euro belaufen“, erklärt die Polizei.

Da zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn die rechte Spur und teilweise auch die ganze Fahrbahn gesperrt werden mussten, kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf Autobahnen gilt grundsätzlich eine Maximalhöhe von vier Metern für Fahrzeuge.